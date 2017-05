 'Directeuren zijn allesbehalve zakkenvullers'

Mythe omtrent beloning directeuren doorgeprikt - Het jaarlijkse Beloningsonderzoek van de NCD (Nederlandse vereniging van Commissarissen en Directeuren), uitgevoerd door de Human Capital Group, maakt duidelijk dat de mythe van de zakkenvullende Directeur verre van de waarheid is.



Met een gemiddelde beloning van 152.000 euro per jaar blijft het zelfs ver achter bij normering van topinkomens bij de overheid van 181.000 euro.Uit het NCD Beloningsonderzoek blijkt dat van de directeuren die deelnamen aan het onderzoek, de helft 150.000 euro of minder verdient. De grootste groep directeuren kent een vast salaris van circa 175.000. Het gemiddelde salaris van alle directeuren bedraagt 152.000 euro. Slechts een kleine groep van directeuren verdient meer dan 250.000 euro op jaarbasis.



Mythe doorgeprikt

De uitkomsten liggen in lijn met het Nationaal Beloningsonderzoek (NBO) van 2016 waarin de gemiddelde bedragen ook in de range van 150.000 en 200.000 euro lagen voor dezelfde doelgroep. De gemiddelde bonus (zowel individueel als collectief) bedroeg 36.000 euro, wat omgerekend zo'n 21 procent van het salaris is. Bij een gemiddelde werknemersbeloning binnen bedrijven van 45.000 euro blijft de beloning van de gemiddelde directeur dan ook ver binnen de (maatschappelijk aanvaardbare) bandbreedte van tien keer dat salaris. Feitelijk ligt het rond vier keer het gemiddelde werknemersalaris. Met de uitslag van dit Beloningsonderzoek hoopt de NCD dat de Mythe van 'De Directeur als Zakkenvuller' eindelijk is doorgeprikt.



Het onderzoek is hier te downloaden.