 Beveiliging en beheer voornaamste uitdagingen in werkplekomgeving

Digitale beveiliging werkplek grote zorg voor overheid en gezondheidszorg - Het borgen van de veiligheid en het up-to-date houden van verschillende type computers zijn de meest genoemde uitdagingen rondom werkplekbeheer binnen de overheid en de gezondheidszorg.



Dat blijkt uit het telefonische onderzoek dat onderzoeksbureau Conclusr heeft uitgevoerd in opdracht van IGEL Technology onder meer dan 200 IT-managers binnen deze non-profit sectoren. Het onderzoek werd uitgevoerd in het eerste kwartaal van 2017.



Digitale beveiliging zorgenkindje

39 procent van de ondervraagde IT-managers binnen overheidsinstanties en zorginstellingen ervaart als grootste zorg de digitale beveiliging van de werkplek. Dit percentage neemt toe naarmate de organisatie kleiner is. Bij organisaties met minder dan 250 werknemers zegt 43,4 procent dat security de belangrijkste uitdaging is bij het beheren van de werkplekomgeving. Deze uitdaging wordt op de voet gevolgd door arbeidsintensieve upgrades die nodig zijn om alle werkplekapparatuur op peil te houden. Ruim een op de vijf (22 procent) van de respondenten geeft aan dat deze beheertaak sterk toeneemt naarmate er meer verschillende type computers (pc’s, thin clients, laptops en tablets) binnen de overheid en gezondheidszorg in gebruik zijn.



Beheeruitdagingen nemen toe in multi-client-omgeving

"De druk op het beheer van een werkplekomgeving neemt toe naarmate er meer verschillende type apparaten in omloop zijn. Zo’n 90 procent van de overheidsinstanties en gezondheidsinstellingen werkt met zowel pc’s als thin clients. Daar wordt ook steeds vaker de tablet aan toegevoegd. Wij krijgen steeds meer klantvragen voor een beheeroplossing die geen onderscheid maakt in type apparatuur," vertelt Hans Vogel, Country Manager IGEL in de Benelux.

"IT-managers zijn zich bewust van de uitdagingen die een multi-client-omgeving meebrengt. Ze onderkennen de toename van het aantal computerstoringen in een omgeving waar zowel pc’s als thin clients worden gebruikt. In een multi-client-omgeving krijgt meer dan tien procent te maken met storingen binnen een jaar. Dat percentage is nog maar vier procent in een omgeving waar alleen thin clients worden gebruikt," zegt Ton Ketelaars, directeur van Conclusr en leider van het onderzoek.