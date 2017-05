 Managers slaan noodkreet: kosten IT-kwaliteitszorg onverantwoord hoog

'IT-kwaliteitszorgkosten bedrijfseconomisch onhoudbaar' - 52 procent van de Nederlandse zakelijke beslissers is van mening dat kwaliteitszorg voor digitale producten en diensten goedkoper en sneller moet.



38 procent van de managers slaan de noodkreet: zij achten de huidige IT-kwaliteitszorgkosten bedrijfseconomisch onhoudbaar. Dat blijkt uit het nationale Sogeti-onderzoek naar kwaliteitszorg in een digitale wereld onder 210 beslissers van organisaties met minimaal 200 medewerkers. Dit onderzoek is eind 2016 uitgevoerd door onderzoeksbureau Pb7 Research in opdracht van Sogeti.



Digitaal aanbod leidend binnen drie jaar

Uit het onderzoek blijkt dat Nederlandse organisaties in een rap tempo afhankelijk worden van het leveren van digitale diensten en producten. In 2019 heeft meer dan de helft van de Nederlandse bedrijven en instellingen een ‘digital-leading’ of ‘digital-only’ strategie. Het aantal bedrijven met een ‘digital-only’ aanpak zal in dezelfde periode verdrievoudigen. Als de ontwikkeling van digitale producten en diensten voorrang krijgt boven fysieke producten, zet dat druk op de aandacht en kosten voor IT-kwaliteitszorg. Volgens de deelnemers aan het onderzoek vraagt kwaliteitsborging bij digitale diensten meer dan bij fysieke producten.

Meer dan de helft van de ondervraagde organisaties geeft aan dat de kosten van digitale kwaliteitszorg de afgelopen jaren sterk toegenomen zijn. 38 procent vindt zelfs dat de kosten zo hoog oplopen dat het bedrijfseconomisch niet meer verantwoord is. De meest genoemde uitdaging daarbij is het inrichten van een goed proces (24 procent), op de voet gevolgd door het vaststellen van de juiste kwaliteitseisen (21 procent).



Meer en andere verbeteracties nodig

Wat opvalt, is dat een beperkt aantal organisaties het proces durft aan te pakken, terwijl dat wel het belangrijkste obstakel is. Op de vraag welke concrete acties organisaties ondernemen om de kosten terug te dringen, kiest 38 procent van de respondenten voor ‘security-by-design’ maatregelen. Het achteraf testen op veiligheid of toevoegen van veiligheidsmaatregelen is immers bijna altijd duurder en zorgt voor een groot afbreukrisico. Het beter verwerken van feedback van consumenten wordt met 36 procent als tweede verbeteractie genoemd.

"De onverantwoord hoge kosten vragen om een andere organisatie van IT-kwaliteitszorg. Zo moet een agile-aanpak en teamoverstijgende samenwerking tussen ontwikkelaars en beheerders (DevOps) gemeengoed worden. Bovendien kunnen producttestprocessen veel meer geautomatiseerd worden," vertelt Philip Boersen, Business Development Manager kwaliteitszorg bij Sogeti.



Over het onderzoek

In opdracht van Sogeti hebben Motivaction en Pb7 Research onderzoek gedaan naar zowel de consumentenervaringen van digitale kwaliteit als de manier waarop organisaties kwaliteitszorg van digitale producten en diensten borgen. Pb7 Research heeft online onderzoek gedaan onder de zakelijke doelgroep van 210 Nederlandse organisaties met minimaal 200 medewerkers. De ondervraagde beslissers zijn IT-managers, marketing- en verkoopbeslissers, directieleden en overige zakelijke beslissers. Het onderzoek is gehouden in december 2016.