 ‘Trenchcoat is de ultieme zakelijke winterjas’

Een trenchcoat ondersteunt een zakelijke uitstraling - Wie voor komende winter op zoek is naar een winterjas voor op kantoor, kan het best kiezen voor een trenchcoat. Dat stijladvies geeft Lisanne Ploeger van Winterjassen.com.



De trenchcoat is een klassieker, vertelt Ploeger: "De jas wordt al sinds de Eerste Wereldoorlog gedragen. Toen was het vooral een jas voor officieren. De focus voor het ontwerp lag toen vooral op functionaliteit en het duidelijk maken van de rangen en statussen binnen het leger. Tegenwoordig is de jas wat korter geworden, de stoffen wat lichter en is er meer oog voor detail. Daardoor is de jas zeer geliefd geworden en komt deze in iedere collectie terug."



Zakelijke uitstraling

Een trenchcoat ondersteunt een zakelijke uitstraling, legt Ploeger uit: "In de zakenwereld is een colbert bijna een verplicht kledingstuk. Het misstaat volledig om deze onder de jas uit te laten steken. Bij een trenchcoat doet dit probleem zich niet voor, omdat dit van oorsprong een behoorlijk lange jas is."

De jas is niet alleen geschikt voor naar kantoor, maar voor allerlei gelegenheden: "Ook op een zakenlunch of een gewoon avondje uit misstaat een trenchcoat niet. Dat komt doordat er eindeloos mee gecombineerd kan worden", vertelt Ploeger.



Kiezen voor de juiste kleur

Ploeger raadt aan om te kiezen voor een neutrale kleur: "Trenchcoats zijn er in allerhande kleuren, van rood tot okergeel, maar ik raad toch aan om het bij een neutrale kleur te houden. Dan past de jas bij vrijwel ieder pak of nette outfit."

De kleuren zwart en beige zijn het meest geschikt, volgens Ploeger: "Deze kleuren stralen rust uit en geven een look bovendien een strakke uitstraling. Dat is precies wat bedrijven willen uitstralen."



Kenmerken van de trenchcoat

De trenchcoat valt te herkennen aan de dubbele knopen en de riem om de taille, maar er is genoeg variatie, zegt Ploeger: "Een trenchcoat zonder dubbele knopen is geen echte trenchcoat, maar ontwerpers gaan ver in hun vernieuwde designs. Er wordt geëxperimenteerd met bijvoorbeeld de lengte."

Die verschillende lengtes zijn handig voor de verschillende gelegenheden: "Een korte variant kan zelfs op de fiets gedragen worden. Persoonlijk is een lange trenchcoat mijn favoriet. Een lange trenchcoat voegt net even wat meer uitstraling terug."



Combineren

Ploeger wijst op het belang van combineren: "De trenchcoat doet veel voor de uitstraling, maar het komt aan op het combineren. Combineer deze jas met goed zittende jeans en een stijlvolle blouse. Vrouwen kunnen de look afmaken met pumps."

Voor naar uitgaansgelegenheden en borrels kan de jas gedragen worden over een zwarte jurk, zegt Ploeger: "Daarmee valt de veelzijdigheid van de trenchcoat echt op. Het is een lichtgewicht, waterafstotende en bovendien winddichte jas. Deze jas mag niet in de garderobe van de manager ontbreken."



Tips voor mannen

Mannen moeten goed opletten bij de keuze voor een trenchcoat, benadrukt Ploeger: "De jas moet echt goed zitten. Zorg er na aankoop goed voor, want met een gekreukeld en rommelig exemplaar maakt men een erg slechte indruk. Draag daarom een jasje bij de zoektocht naar een nieuwe trenchcoat. Op die manier kan er getest worden of het jasje eronder past. In de ideale jas beweegt de man comfortabel, met de knopen de ceintuur dicht. Dat staat wel zo elegant. Denk ook om de lengte: een jas die op het bovenbeen valt is ook geschikt om jeans bij te dragen."