 Kantoormedewerkers kiezen steeds vaker voor gezond

Steeds meer gezonde keuzes in bedrijfskantine - Kantoormedewerkers maken steeds vaker gezonde keuzes qua voeding. Uit onderzoek van Jobbird blijkt dat meer dan de helft van de mensen voldoende groenten en fruit meenemen naar het werk.



Op deze manier zijn ze minder snel geneigd om ongezond te snacken onder werktijd. Het maken van gezonde keuzes in levensstijl en voeding is een onderwerp dat steeds meer aandacht vraagt. Nederland is in de ban van talloze gezonde kookwijzen en alternatieve diëten. Een kantoorbaan is helaas geen ideale baan om een gezonde levensstijl aan te meten. "Zitten is het nieuwe roken" is een leus die weinig van de kantoormedewerkers is ontgaan. Daarom heeft Jobbird een onderzoek opgezet om te testen hoe gezond er daadwerkelijk op kantoor wordt gegeten.



Gezonde lunch

Door middel van een poll is gemeten hoeveel werknemers gezamenlijk een gezonde lunch nuttigen, hoeveel werknemers zelf groenten en fruit meenemen en als laatste hoeveel werknemers snacken gedurende de werkdag. Meer dan 200 kantoormedewerkers hebben hierop gereageerd. Uit de resultaten blijkt dat de overgrote meerderheid van de kantoormedewerkers, namelijk 66 procent, ervoor kiest om de lunch thuis voor te bereiden om voldoende vitamines binnen te krijgen.



Salade en soep

Slechts zeven procent van de werknemers nuttigt gefrituurde snacks uit de bedrijfskantine. Bedrijfskantines spelen in op deze gezonde ontwikkeling door, naast snacks, ook een variatie aan salades en verse soepen aan te bieden. Daarnaast kiezen enkele werkgevers ervoor om gratis vers fruit te verstrekken op kantoor, dit wordt positief ontvangen door medewerkers.