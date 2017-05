 Drie manieren om waarde toe te voegen met innovatie

Innovatie: wanneer voegt het daadwerkelijk waarde toe? - Kunstmatige intelligentie, virtual reality, blockchain, in-memory computing… Er zijn momenteel nogal wat veelbelovende technologieën.



Maar hoe zorgt u ervoor dat de toepassing van een nieuwe technologie ook echt waarde toevoegt, in plaats van processen een ‘beetje efficiënter’ of een ‘beetje goedkoper’ maakt? We vroegen het aan Jan-Willem de Koster van SAP, Angela Hermsen van Ordina en Occo Vreezen van T-Systems.



1. Zoek naar de relevantie

Het is een vraagstuk waar Jan-Willem de Koster als innovatiemanager dagelijks mee bezig is: hoe creëert u waarde met nieuwe technologische ontwikkelingen? Volgens De Koster is het bij iedere innovatie belangrijk om op zoek te gaan naar de relevantie voor de business. "Het gaat erom dat u de stap maakt van exploitatie naar exploratie."

"Beide aspecten zijn belangrijk," zo legt De Koster uit. "Door technologie slim in te zetten, kunt u efficiënter en productiever worden. Dat is wat ik noem de ‘exploitatie’ van technologie. Maar u kunt er met technologie ook voor zorgen dat u relevanter wordt voor uw klanten en partners. Dit is de ‘exploratie’. Dit doet u door bedrijfsprocessen echt ingrijpend te veranderen, bijvoorbeeld door met sensortechnologie klanten inzicht te geven in de voedselketen."

De boodschap van De Koster is duidelijk: ga op zoek naar relevantie. Verbind geen producten met het internet alleen omdat het kan, maar omdat het waarde heeft voor de eindgebruiker. Voor veel bedrijven is het echter lastig om technologie om te zetten in slimme toepassingen of zelfs nieuwe businessmodellen.

"We merken dat organisaties steeds vaker behoefte hebben aan hulp in dat proces. Ze kunnen het niet alleen." De Koster gelooft dan ook in het principe van design thinking, waarbij samenwerking op een creatieve manier vorm geeft aan innovatie.



2. Stel een roadmap op

De term design thinking valt ook als we spreken met Angela Hermsen, senior SAP-consultant bij Ordina. "Design thinking wordt ingezet als er geen standaardoplossing voorhanden is of als de behoefte nog niet helder is afgebakend," aldus Hermsen. "Met behulp van design thinking wordt de ‘challenge’ gedefinieerd waar een oplossing voor dient te worden uitgewerkt en uiteindelijk geïmplementeerd."

Zij ziet design thinking als een manier om inhoud te geven aan de ‘businessroadmap’. Die roadmap is volgens de consultant van Ordina cruciaal om ervoor te zorgen dat een innovatie voor de business waarde blijft behouden. In de ogen van Hermsen kent een innovatief proces meerdere fases: initiëren, ideeën genereren, ideeën selecteren, uitwerken, valideren, realiseren en onderhouden. "Bij elke stap moeten iedereen zich blijven afvragen: welke waarde voegt het toe voor de business?"

Hermsen waarschuwt om niet alleen naar de businesswaarde te kijken, maar ook naar de risico’s van een innovatie voor de business. "Hanteer een matrix waarin u de toegevoegde waarde van een innovatie afzet tegen het bedrijfsrisico. Dat levert een ranking op van innovaties die u ‘must, should or could do’." Innovaties met een hoge toegevoegde waarde en een laag bedrijfsrisico moeten sowieso worden doorgezet. Innovatie met nauwelijks toegevoegde waarde en een hoog bedrijfsrisico moeten direct worden stopgezet.



3. Zorg voor een businesscase

Om te komen tot innovatie die waarde toevoegt, is het volgens Solutions Consultant Occo Vreezen van T-Systems belangrijk om te werken aan een businesscase waarin een investering in techniek wordt gerechtvaardigd. "Werk eerst aan de businesscase, dan aan de techniek", aldus Vreezen. "Veel ICT-projecten starten zonder businesscase en lopen vast. Ook als een project onder druk komt te staan, heeft u die businesscase nodig zodat voor iedereen weer duidelijk is waarvoor u het doet."

"Zie een businesscase als een voorstel om een investering te doen," aldus Vreezen. "Dit doet u door de kosten en baten van bijvoorbeeld de inzet van een nieuwe technologie tegenover elkaar te zetten." Het binnen handbereik komen van nieuwe bedrijfsprocessen kan bijvoorbeeld voor een innovatie pleiten, terwijl de personele impact van een innovatie op het lijstje met de minnen terechtkomt.

"Vervolgens is het belangrijk om de belanghebbenden mee te nemen in het proces dat leidt tot een ‘go’ of ‘no go," vervolgt Vreezen. "Op die manier creëert u draagvlak voor een project. Het is belangrijk dat alle stakeholders bij het project zijn betrokken."

"Een urgente en sluitende businesscase is essentieel voor een waardevolle toepassing van nieuwe technologieën," besluit Vreezen. Daar moeten zowel IT als de business bij worden betrokken. "Eén roadmap voor zowel IT als de business is noodzakelijk voor een succesvolle businesscase."