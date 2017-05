 Arbeidsmarkt voor IT'ers naar kookpunt

Verreweg de meeste IT'ers staan open voor andere werkgever - De tekorten aan IT’ers waar al langer voor gewaarschuwd wordt, krijgen nu voor het eerst zichtbare gevolgen. Werkgevers zullen de portemonnee moeten trekken.



Want onder IT’ers neemt de onvrede over de beperkte salarisontwikkeling toe, blijkt uit de AG Connect Salary Survey. "Ik hoor overal dat de IT-arbeidsmarkt explodeert, maar ik zie het nog niet terug in verbeterde arbeidsvoorwaarden," laat Tim (38) weten, die al acht jaar werkzaam is bij een grote IT-dienstverlener. Sterker nog: zijn werkgever vroeg hem het afgelopen jaar wederom af te zien van de reguliere salarisverhoging. "Voor mij is de maat vol! Als ik iets leuks voorbij zie komen ben ik weg."

En hij is zeker niet de enige IT’er die ontevreden begint te worden. Een ruime meerderheid van de 2.500 IT’ers die deelnamen aan de AG Connect Salary Survey noemt beloning – in de vorm van salaris, dertiende maande etc. – de arbeidsvoorwaarde de ze het liefst zien verbeteren, het komende jaar. Meer dan een derde van de IT’ers vindt dat ze niet marktconform beloond wordt.



Inruilen

IT’ers zijn ook bovengemiddeld bereid hun werkgever in te ruilen voor een andere. Uit de AG Connect Salary Survey blijkt dat slechts twintig procent loyaal is aan de huidige werkgever. 80 procent staat open voor de overstap naar een andere baan. In andere sectoren is dat aandeel aanzienlijk lager. In de chemie is 64 procent bereid te switchen als hij of zij benaderd wordt voor een interessante baan en in de techniek is dit 67 procent. Alleen de logistiek komt nog enigszins in de buurt bij de ICT met een score van 74 procent, blijkt uit andere beloningsonderzoeken van Berenschot, het bureau waarmee AG Connect de Salary Survey jaarlijks uitvoert.

Tim die er dus sterk aan denkt om een overstap te maken, hoeft niet per se meteen fors meer te verdienen. "Voor een paar euro meer ben ik al bereid over te stappen. Als ik maar wel de garantie krijg dat er de komende jaren ruimte is voor salarisgroei en persoonlijke ontwikkeling."



Werkgevers houden hand nog op de knip

IT-dienstverlener Ordina lijkt het eerste slachtoffer van die hoge bereidheid van IT’ers om te vertrekken. Ordina moest over het eerste kwartaal een dalende omzet melden; het noemt expliciet het tekort aan en uitstroom van personeel als oorzaak van de tegenvallende ontwikkeling. Andere IT-dienstverleners zuchten onder vergelijkbare druk, blijkt uit een rondvraag door AG Connect. De concurrenten van Ordina boeken nog geen omzetdaling, maar bijna alle IT-bedrijven melden wel problemen bij de werving van IT-personeel.

Geen van de bedrijven die AG Connect sprak, greep naar eigen zeggen al naar het salariswapen. Men zoekt het vooral in het verbeteren van andere arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden. "Wij ervaren dat het vooral draait om interessante opdrachten en klanten en om persoonlijke ontwikkeling," reageert Catelijne Wessels van Ordina. "Salarisverhoging is zeker niet het eerste waar we op inzetten." Dat geldt ook voor branchegenoten Centric, Capgemini en Sogeti. "Vreugde bij medewerkers komt niet zo zeer van een hoog salaris – uiteraard moet dit wel marktconform zijn – maar eerder van voldoende uitgedaagd worden en invloed kunnen uitoefenen op de volgende klus," reageert Pablo Derksen, verantwoordelijk voor recruitment en employability bij Sogeti.

Dat de werkgevers nog niet de portemonnee trekken, blijkt ook uit de Salary Survey van AG Connect. IT’ers in dienst bij IT-bedrijven zagen hun loon gemiddeld met drie procent stijgen, IT’ers bij bedrijven buiten de branche kregen er twee procent bij. Mooie stijgingen, maar niet uitzonderlijk. De salarisstijging in de oververhitte IT-markt is maar net iets meer dan de gemiddelde CAO-loonstijging in de vergelijkbare periode (+1,9 procent). En professionals in het onderwijs, bij de overheid en in de bouw kregen er gemiddeld meer loon bij dan de gemiddelde IT’er.



Loongolf onafwendbaar

Het is sterk de vraag hoe lang de werkgevers een loongolf nog kunnen vermijden. De strijd om gewilde IT-experts neemt toe. Ordina verliest zijn medewerkers bijvoorbeeld vooral aan de banken. Die hebben in het ver procenten op grote schaal IT’ers afgestoten naar outsourcers. Maar bij de huidige digitaliseringsinspanningen en de concurrentie met opkomende fintechbedrijven werken ze toch liever weer met ‘eigen’ IT’ers. Ordina doet momenteel verwoede pogingen om 500 IT’ers te werven. Andere IT-dienstverleners die AG Connect sprak, zijn eveneens op zoek naar tientallen, soms wel meer dan honderd nieuwe medewerkers. En ook bedrijven als Booking.com, Coolblue en Bol.com - door IT’ers vaak gezien als ‘sexy’ alternatief - kunnen honderden IT-professionals gebruiken. Derksen: "We vissen met steeds meer bedrijven in dezelfde vijver, die toch al bijna leeg gehengeld is. Bedrijven gaan steeds bewuster om met IT en willen cruciale IT-kennis in huis halen."

Dat zet de werkgevers onder druk. Die zijn om begrijpelijke redenen huiverig voor een loonstrijd. Daar zijn in het ver procenten slechte ervaringen mee opgedaan – met sollicitatiegesprekken in showrooms en bij goed gevolg gelijk het contract tekenen en een auto meenemen tot gevolg. Bovendien staan IT-dienstverleners naar eigen zeggen nog steeds onder druk van de opdrachtgevers om hun prijzen laag te houden.



IT-projecten worden duurder

Maar alles bij elkaar opgeteld lijkt er geen ontkomen aan: IT’ers met de juiste competenties zijn schaars, en die schaarste wordt de komende tijd eerder groter dan kleiner. En dat betekent dat opdrachtgevers weer zullen moeten wennen aan hogere prijzen voor hun IT-projecten. Schaarste leidt immers onvermijdelijk tot hogere prijzen, en wie over de schaarse IT’ers wil kunnen beschikken, zal dus de portemonnee moeten trekken.

Afwisseling, uitdaging en ontwikkelingsmogelijkheden blijven van belang om de war on talent te winnen, stelt arbeidsmarktdeskundige Bas van de Haterd. Maar daarmee alleen ben je er niet. Detacheerders hielden sollicitanten altijd voor dat u hen veel kon leren doordat u steeds verschillende projecten kon doen en in verschillende keukens kon kijken. "Maar wat blijkt? U zit jaren bij dezelfde club op dezelfde klus. Dan kunt u net zo goed voor die club gaan werken, toch? Of u gaat op zoek naar een andere werkgever of begint voor uzelf. De IT-professional zit in de driverseat," aldus Van de Haterd.