 Nederlander wil het liefst één betaalmogelijkheid

Nederlander wil graag universele manier van betalen - Bijna de helft van alle Nederlanders wil graag universeel op één manier kunnen betalen. Vooral jongeren tussen de achttien en 29 jaar oud zien voordeel in één wereldwijde betaalmogelijkheid.



De populairste betaalpas op vakantie is nog steeds de pinpas, gevolgd door de creditcard. Dat terwijl de creditcard internationaal de meest geaccepteerde betaalmethode is. Dit blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau PanelWizard naar het betaalgedrag van Nederlanders, in opdracht van International Card Services (ICS).



Top betaalergernissen

Maar liefst 85 procent geeft aan betaalgemak enorm belangrijk te vinden. Ruim driekwart van de Nederlanders stoort zich dan ook als een betaling niet gelijk soepel verloopt. Voor mannen is dit vaker een bron van irritatie dan voor vrouwen. De belangrijkste betaalergernissen zijn: 1. Een winkel of restaurant waar alleen met cash betaald kan worden;2. Een niet werkende pas in het buitenland;3. Het vergeten van de portemonnee;4. Een (online) storing bij de bank;5. Een vergeten pincode.



Jongeren minste cash op zak

Niet alle betalingen worden met de pinpas of creditcard gedaan. In de beurs van de gemiddelde Nederlander is ook 35,70 aan contant geld te vinden. Jongeren tussen de achttien en 29 jaar oud hebben met een gemiddeld bedrag van 24,50 de minste cash op zak en mannen dragen gemiddeld zeven euro meer aan contanten bij zich dan vrouwen. Met de munten en het papiergeld worden vooral de glazenwasser, het rondje aan de bar, de taxirit en de deur-tot-deur collectant betaald.