 Oudere werknemers: betrokken, loyaal en bevlogen

Benut de positieve eigenschappen van de verschillende generaties - In Kasteel De Hooge Vuursche werd vorige week een seminar over de toekomst van gezondheid en inzetbaarheid van medewerkers georganiseerd.



In de zaal: meer dan 100 HR en health-managers van uiteenlopende bedrijven. Erna Meijer was erbij en zag hoe Jaap Paauwe, hoogleraar aan de Tilburg University, een lans brak voor de inzet van oudere werknemers.



Inzetbaarheid

Het seminar ging over de inzetbaarheid van medewerkers. Maar waarom is dat zo belangrijk? Machines en technologie maken anno 2017 toch het verschil? Een misverstand, zei Paauwe bij de start van zijn keynote. Op het witte scherm zagen aanwezigen een plaatje van de Volvo Ocean Race-boot van team Brunel. Een goed voorbeeld van een High Performance organisatie, volgens Paauwe. Alle boten in de Volvo Ocean Race zijn identiek. Maar toch is er een winnaar. De doorslaggevende factor: mensen.



Vergrijzing

De toon is gezet. Mensen maken het verschil. En de inzetbaarheid van die mensen gaat Paauwe aan het hart. Nu de vergrijzing in Nederland is ingezet, is het voor veel werkgevers een uitdaging om oudere medewerkers aan het werk te houden en daarmee de organisatie draaiende te houden. Paauwe: "Voor mijn werk bij Willis Towers Watson kom ik bij veel werkgevers over de vloer. Ik zie veel productieomgevingen, zoals fabrieken en logistieke centra. Al die bedrijven zie je momenteel worstelen met de toenemende gemiddelde leeftijd van het medewerkersbestand. Met de bijbehorende chronische en fysieke klachten. Hoe gaat u daarmee om?"



Vroeger was alles beter

De vooroordelen over oudere werknemers kennen we allemaal. Oudere werknemers zouden teveel praten, zijn vaker ziek, bang voor innovatie, willen veel vrije tijd, vinden dat vroeger alles beter was, en ga zo maar door. Onderzoek van Paauwe aan de Universiteit van Tilburg laat gelukkig een genuanceerder beeld zien. "Het klopt dat oudere werknemers minder vooruitgang boeken in trainingen. Maar daar staat tegenover dat zij graag andere helpen, betrokken, loyaal en bevlogen zijn en vertrouwen hebben in de organisaties. Het is, kortom, te vroeg om ze af te schrijven."



Loopbaanplanning

Preekt Paauwe, zelf 64 jaar, daarmee voor eigen parochie? Nee, benadrukt hij. "Oudere werknemers zijn veel waardevoller voor een organisatie dan vaak wordt gedacht. En toch wordt er vanuit cao-onderhandelingen steeds vaker ingezet op de zogenaamde ontziemaatregelen, zoals extra verlof, deeltijdpensioen, taakverlichting en vrijstelling van overwerken."

Terwijl er volgens Paauwe vooral behoefte is aan training, loopbaanplanning, aangepaste arbeidsomstandigheden en betrokkenheid in besluitvorming. Hij richt tot slot een paar opzwepende woorden aan de zaal. "Jongens, we mogen door tot 70 jaar. Dat is toch fantastisch? Hoe lang moet u nog, vragen mensen steeds. Nee, hoe lang mag u nog is de juiste vraag. Denk in alternatieven en benut de positieve eigenschappen van de verschillende generaties. Want dat we met elkaar langer door mogen, dat staat vast."