 Positieve groei verwacht voor Document & Content Management

Met name gespecialiseerde ECM-system integrators verwachten groei - Uit de Business Barometer van Strategy Partners voor de Document- en Content management- software en diensten­sector blijkt dat het aanvankelijke optimisme voor de omzet en margegroei in 2016 door veel bedrijven uiteindelijk niet is gerealiseerd.



De vooruitzichten c.q. verwachtingen voor 2017 echter lijken voor alle bedrijven en sectoren weer buitengewoon positief.

In 2016 realiseerde maar 31 procent van het aantal bedrijven een omzetgroei van meer dan tien-25 procent, 23 procent had een omzetkrimp van nul tot tien procent. Veertig procent van de bedrijven realiseerde tien procent of meer verbetering van de operationele marges.

"De in 2016 over alle bedrijven heen gerealiseerde gemiddeld groei is afgenomen van 8,7 procent in 2015 naar vijf procent in 2016," concludeert Hans Kaashoek van Strategy Partners. "De spreiding van de resultaten was in 2016 veel minder dan de jaren daarvoor."



Geen uitschieters 2016

In 2016 waren er, in vergelijking met voorgaande jaren, duidelijk minder grote verschillen in de gerealiseerde resultaten tussen de diverse marktsegmenten. Echte uitschieters waren er niet. Leveranciers van document en informatie capture, output en communicatieoplossingen en de grote ICT-systeem integrators rapporteren over 2016 de beste resultaten.

Sectoren die duidelijk lager scoorden dan het overall gemiddelde zijn gespecialiseerd ECM/EIM-systeem integrators, internationale ECM/EIM-software leveranciers en lokale ECM-software en applicatie leveranciers.

Kaashoek: "Het zijn met name de lokale ECM-softwareleveranciers en de internationale ECM-suite leveranciers die in 2016 de resultaten ver achter zagen blijven ten opzichte van eerdere verwachtingen. De minder dan in de voorgaande jaren gerealiseerde omzetgroei van de IP-P2P software en project sector wordt primair verklaard door een verdere acceptatie van een SaaS verrekenmodel."



Positieve vooruitzichten 2017

De verwachte omzetgroei voor de eerste helft en voor totaal 2017 ziet er als volgt uit: 100 procent van de bedrijven verwacht in de eerste helft van 2017 een positieve omzetgroei te realiseren. 41 procent verwacht zelfs een groei van meer dan tien procent. 59 procent heeft een neutrale tot voorzichtig positieve verwachting. Geen enkele bedrijf verwacht dus een omzetkrimp.

"De verwachtingen voor de eerste helft van 2017 zijn het hoogst in de sectoren Document en informatie capture en Lokale ECM-software en applicatie leveranciers," ziet Hans Kaashoek. "Met name de gespecialiseerde ECM-system integrators en de leveranciers van output en communicatiesoftware en projecten verwachten voor heel 2017 erg positieve resultaten."



Het onderzoek

Het onderzoek van Strategy Partners is gebaseerd op actuele informatie zoals door de bedrijven zelf aangeleverd. Strategy Partners heeft medio eerste kwartaal 2017 de diverse software- en dienstenleveranciers gevraagd naar de in Nederland gerealiseerde omzet- en margegroeipercentages over 2016 in relatie tot de content en document managementactiviteiten. In totaal deden 35 organisaties uit alle segmenten van de document- en content managementmarkt mee aan dit onderzoek.