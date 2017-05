 Het best bewaarde geheim van software asset management?

Hoeveel software heeft u ongebruikt op de plank liggen? - Software asset management (SAM) is een mooie oplossing voor licentiebeheer volgens Jarno Claassen, General Manager bij ReLicense Benelux.



Het geeft IT-beheerders inzicht in welke werknemer welke softwareprogramma’s gebruikt en welke programma’s ze niet of nauwelijks gebruiken. Maar wat gebeurt er met de licenties die niet worden gebruikt, of met licenties van werknemers die zijn vertrokken? Daar wordt haast nooit wat mee gedaan en dat is natuurlijk hartstikke zonde. Bedrijven laten daardoor soms tot wel honderdduizenden euro’s aan ongebruikte software op het schap liggen.



Doorverkopen software

"Dat het doorverkopen van ongebruikte of overtollige software legaal is, is misschien wel het best bewaarde geheim in software asset management-land," zegt Claassen. "Softwareleveranciers proberen zich in te dekken tegen het doorverkopen, door in hun algemene voorwaarden bepalingen op te nemen dat het om intellectueel eigendom gaat en dat dat niet overgedragen mag worden. Het Europese Hof van Justitie heeft echter in 2012 al bepaald dat ook de overeenkomst tot aanschaf van standaardprogrammatuur, zoals software, geldt als koop. En wat u hebt gekocht, mag u doorverkopen."



Verkopen van licenties

Claassen vervolgt: "Voor bedrijven is het zeer interessant om met hun SAM-oplossing te kijken naar overtollige licenties en die vervolgens extern te verkopen. Waar SAM vaak wordt aangeschaft om besparingen te realiseren, is het potentieel van een dergelijke oplossing nog veel groter wanneer ze ook wordt ingezet om er geld mee te verdienen. Het enige wat ervoor nodig is, is lef en vertrouwen. Lef om de (onterechte) voorwaarden van de leverancier naast u neer te leggen of tenminste zeer nauwkeurig onder de loep te nemen. Vertrouwen dat u als klant nog steeds in de driver’s seat zit en zelf mag bepalen wat u met uw eigendom doet, in plaats van de leverancier."



Afstoffen schappen

Onlangs verscheen dit artikel over de uitkomsten van een onderzoek dat Nederlandse bedrijven geen duidelijk beeld hebben van de kosten en het gebruik van software. En dat vooral grote bedrijven niet goed bijhouden of er nog software ongebruikt op de plank ligt. "Hopelijk gaan bedrijven zich langzaamaan realiseren dat het afstoffen van de schappen met overtollige software loont," besluit Claassen. "Er valt veel geld mee te verdienen."