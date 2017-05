 Horror-werkplek verjaagt werknemer

Slechte werkplek demotiveert - Stank, lawaai, te koud, te warm, te weinig ruimte of zelfs ronduit gevaarlijk. Het zijn allemaal oorzaken waardoor werknemers zich slecht voelen op hun werkplek.



Zo slecht dat zij daardoor ongemotiveerd raken, ziek worden en zelfs vertrekken. Dit blijkt uit onderzoek van Manutan onder zo’n 900 werkende Nederlanders. Met de uitkomsten van dit onderzoek wil het bedrijf werkgevers in Nederland een wake-up call geven. "Je kunt het belang van een goede werkplek gewoon niet onderschatten," zegt Lydia Rongen, HR Manager Benelux bij Manutan.



Directe invloed op motivatie

Volgens de helft van de ondervraagden is een onprettige werkplek direct van invloed op de motivatie. Eén op de vijf ondervraagden geeft aan hierdoor vaker ziek te zijn. Voor 31 procent van de werknemers is een onprettige werkplek zelfs reden om op zoek te gaan naar een andere baan. Zowel op kantoor, als in magazijnen en werkplaatsen presteert rond de 45 procent van de werknemers minder goed wanneer een werkplek niet prettig genoeg is.



Top vijf werkplek kwellingen:

Te gehorig (32 procent)

Te koud (26 procent)

Ongezond (15 procent)

Te vies (11 procent)

Het stinkt (10 procent)



Geluidsoverlast

De nummer een van kwellingen: geluidsoverlast, komt opvallend genoeg vrijwel evenveel voor in een kantooromgeving (34 procent) als in magazijnen en werkplaatsen (30 procent). "Ik wil niet meer vlak naast de printer zitten," geeft een van de ondervraagde kantoorwerknemers aan. Ook te dicht op elkaar zitten en letterlijk het telefoongesprek van je collega kunnen volgen, wordt als zeer storend ervaren. Werken vanuit een open kantoortuin heeft dan ook niet de voorkeur (2,8 procent). Kantoorpersoneel werkt het liefst aan een eigen bureau (48 procent) of vanuit een eigen kantoor (29 procent).



Te weinig eigen invloed

Een op de twintig werknemers vindt de situatie op de werkplek zelfs onveilig. In werkplaatsen en magazijnen is dat zelfs een op de vijftien. Wat het extra gevaarlijk maakt, is dat medewerkers zeggen er zelf weinig tot geen invloed op te hebben (in magazijnen en werkplaatsen geldt dat voor zestien procent; bij kantoorpersoneel 22 procent). Terwijl volgens Manutan juist zij bij uitstek de deskundigen zijn die de situatie kennen en kunnen verbeteren, als ze daar maar de ruimte voor krijgen. Lydia Rongen: "Ik kan me voorstellen dat veel werknemers het gevoel hebben ‘dat het nu eenmaal zo is’. Voor een deel van de mensen is het reden om op te stappen, maar waarom zouden werkgever en werknemer niet gewoon om tafel kunnen om het op te lossen? Betere motivatie, gezondere mensen die blijven in plaats van vertrekken… Maar dan moet de werkgever de werkplek wel bespreekbaar maken en samen met de werknemer praktische stappen zetten."