 VCP-pensioenplan: meer mogelijkheden tot maatwerk

Oudedag blijft betaalbaar door maatwerk - Een goed pensioen is alleen haalbaar als werknemers beter en langer inzetbaar zijn. Ze moeten meer speelruimte krijgen tegen de tijd dat ze minder willen gaan werken.



Dat staat in een plan dat de Vakcentrale voor Professionals (VCP) wil meegeven aan een nieuw kabinet. De VCP pleit voor een integrale aanpak waarin arbeidsmarkt en pensioen beter op elkaar aansluiten. Het plan van de VCP draait om maatwerk, waarbij werknemers zelf veel meer sturing kunnen geven aan hun loopbaan, gedurende hun hele levensloop. Dat stelt hen in staat om, ook op latere leeftijd, een betere balans te vinden tussen werk en pensioen.



Naar een flexibel systeem

Volgens de VCP is het bestaande stelsel van arbeidsmarkt en pensioen te star. Daardoor kunnen werknemers in veel gevallen niet voldoende geld opzijzetten voor later. Doordat Nederland vergrijst, zouden mensen tegenwoordig langer moeten doorwerken. Maar in de praktijk gebeurt dat lang niet altijd en treden mensen eerder uit dan eigenlijk zou moeten. "We moeten daarom toe naar een arbeidsmarkt die langer doorwerken mogelijk maakt en aansluit op wat mensen kunnen en willen. Hoe meer mensen actief blijven, hoe beter. Maar dat kan alleen als het bestaande systeem flexibeler wordt en werkenden meer ruimte krijgen voor permanente ontwikkeling op de arbeidsmarkt", zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein.



Doorwerken waar het kan

De VCP wil dat mensen die langer doorwerken een doorwerkbonus krijgen. Ook zou het nieuwe kabinet meer werk moeten maken van duurzame inzetbaarheid, zodat professionals beter in staat worden gesteld door te werken. Dat geldt zeker ook voor 50-plussers, die veel kunnen en ook gemotiveerd zijn om door te werken. Van Holstein: "Je ziet nu dat veel mensen eerder stoppen met werken, bijvoorbeeld door ontslag of doordat de werkdruk te hoog is. Dat kun je onder meer ondervangen door scholing en ontwikkeling en door dit fiscaal aantrekkelijker en toegankelijker te maken."



Deeltijdpensioen

Ook rond AOW en pensioen moeten er andere regels komen, vindt de VCP. Zo pleit de vakcentrale voor een flexibele AOW-leeftijd en de wettelijke mogelijkheid om in deeltijd met pensioen te gaan. De VCP wil ook dat de AOW- en pensioenleeftijd gelijk worden getrokken en tijdig worden aangekondigd zoals ten tijde van het Pensioenakkoord is afgesproken. "Nu zijn de AOW- en pensioenleeftijd verschillend, maar veel mensen weten dat niet. Zij moeten zich in allerlei bochten wringen om de eindjes aan elkaar te knopen of om een goede balans te vinden tussen werk en pensioen. Ze kunnen zich onvoldoende voorbereiden op de hogere AOW- en pensioenrichtleeftijd. De bestaande AOW-overbruggingsregeling zou beter toegankelijk moeten worden, ook voor mensen met een hoger inkomen."



Alleen maar winnaars

Door maatwerk mogelijk te maken, blijft de oude dag betaalbaar en blijven professionals plezier houden in hun werk. De integrale aanpak waar de VCP voor pleit, levert uiteindelijk alleen maar winnaars op. VCP-voorzitter Nic van Holstein: "Pensioen klinkt als iets dat op zichzelf staat, maar dat is het niet. Het gaat ook om de route ernaartoe. Door nu de juiste maatregelen te nemen zijn werknemers beter in staat om de eindstreep te halen en te genieten van hun pensioen."