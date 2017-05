 Tekort aan leidinggevend talent grootste drempel voor totstandkoming Industrie 4. 0

Problematisch tekort leidinggevend talent in Europa - Bedrijven in verschillende sectoren ondervinden grote uitdagingen om, door de komst van de vierde industriële revolutie, technologische veranderingen door te voeren.



Dit blijkt uit onderzoek van Stanton Chase onder 550 business leaders uit 45 landen en tien sectoren. Een wereldwijd tekort aan leidinggevend talent is de grootste drempel voor bedrijven om de verschuiving te kunnen doorvoeren. De vierde industriële revolutie is de periode waarin verschillende industrieën samenkomen door onder andere robotisering, nanotechnologie, 3D-printen en Internet of Things.

Uit het onderzoek blijkt dat een ruime meerderheid (80 procent) op de hoogte wil blijven van technologische veranderingen, maar slechts drie procent heeft ‘Industrie 4.0’ volledig doorgevoerd. De grootste drempel om dit te doen is een gebrek aan kennis en leiderschap (44,2 procent). Het probleem blijkt niet te liggen bij financiële of technische zaken, maar bij het vinden van het juiste talent. Leiders met vaardigheden in verandermanagement (42,4 procent) en multidisciplinair management (37,8 procent) worden wereldwijd het meest gezocht om ‘Industrie 4.0’ succesvol door te voeren.



Tekort belemmert bedrijfsgroei

Een tekort aan leidinggevend talent is niet alleen belastend voor het implementeren van ‘Industrie 4.0’. Ruim een derde (39,6 procent) vindt dat het daarnaast ook bedrijfsgroei belemmert. Het vinden en aanhouden van talent (54 procent) is één van de grootste zorgen van directies, naast de financiële resultaten (62 procent) en toenemende concurrentie in de markt (48 procent). Vakgebieden met het grootste tekort aan talent zijn engineering (53,4 procent), sales en marketing (52,4 procent) en algemeen bestuur (46,8 procent).



Ongekend tekort in Europa

Patricia Flipsen, global board member bij Stanton Chase en Managing Partner Nederland: "Het tekort aan talent is ongekend, vooral in Europa. Veel bedrijven beschouwen Europa als regio met de beste groeikansen en willen zich daarom binnen de Europese grenzen vestigen. Dit zet behoorlijk wat druk op bedrijven die concurrerend willen blijven in een markt die grote technologische veranderingen doormaakt." "Ook in Nederland merken wij deze tekorten," vult Jan Bart Smits, Partner Technology Practice bij Stanton Chase, aan. "Wij halen steeds meer executives van buiten Europa. Gelukkig is Nederland een aantrekkelijk vestigingsland."



Aanbevelingen voor bedrijven

Stanton Chase heeft een aantal aanbevelingen opgesteld voor bedrijven die ‘Industrie 4.0’ effectief willen doorvoeren. Voor het succesvol implementeren van technologische veranderingen, raadt het bureau aan om naar succesvolle voorbeeldbedrijven buiten de eigen industrie te kijken. Zodra technologische veranderingen zijn ingevoerd, moeten bedrijven volgens Stanton Chase op de hoogte blijven van nieuwe innovaties en blijven leren van hun keuzes. De board vervult hierbij een voorbeeldfunctie en moet scherp blijven op nieuwe digitale en technologische ontwikkelingen om de organisatie te kunnen leiden in ‘Industrie 4.0’.