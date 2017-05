 Vier tips voor een Moederdag-salesboost

Waar zoeken mensen naar Moederdag-cadeaus? - Moederdag (zondag 14 mei) zorgt voor een flinke salesboost. Tenminste, als u het goed doet. Want met welke producten adverteert u? En via welke media, hoelang en vanaf wanneer precies?







Criteo onderzocht de benodigde data en geeft op Brisk Magazine vier tips voor een salesboost richting Moederdag.

Zeg het met bloemen

Criteo vergeleek de verkoop van een aantal populaire moederdagcadeaus in twee periodes in 2016: de periode vlak voor Moederdag (tussen twee weken en twee dagen vóór Moederdag) en twee tot drie weken daaraan voorafgaand. Wat bleek? Uiteraard zijn bloemen erg populair: de verkoop hiervan steeg vorig jaar met 256 procent. Maar ook voor andere producten was een toename in verkoop te zien: in de cultuur-, media- en vrijetijdsbranche met dertig procent en in de tuin- en interieurbranche met 26 procent. Tip: zorg ervoor dat u deze producten extra benadrukt in de periode voorafgaand aan Moederdag. Bijvoorbeeld door ze tijdelijk op uw homepage te zetten, pop-ups te gebruiken of extra te promoten via banners en social media.



Begin nu met het verhogen van CPC-budget

Een moederdagcadeau ligt niet zomaar op de deurmat. Daar gaat een flinke zoektocht aan vooraf. Uit de data van Criteo blijkt dat de meeste mensen gemiddeld twee weken voor Moederdag starten met het zoeken van het perfecte presentje. Dit is dan ook hét moment om je onlinezichtbaarheid en je CPC-budget te verhogen. Hierdoor maximaliseert u de salesperformance gedurende de aankoopperiode.



Zorg voor een perfecte mobile-ervaring

Waar zoeken mensen naar Moederdag-cadeaus? En hoe schaffen zij er eentje aan? Uit de data van Criteo blijkt dat het merendeel van de mensen cadeaus zoekt op de smartphone, maar deze uiteindelijk toch aanschaft via de desktop. Zo zoekt 53 procent bijvoorbeeld via de smartphone naar tickets, maar koopt 71 procent deze vervolgens via de desktop. Zorg daarom voor een mobiel vriendelijke website of een app. Maar optimaliseer ook de check out-procedure op de desktop: zorg op de desktop voor dezelfde eenvoud in de webshop als op de smartphone.



Wees geduldig

Geen directe piek in uw verkopen te zien? Geen zorgen. De meeste mensen doen lastminute-aankopen voor een feestdag als Moederdag. Zo’n twee dagen vóór Moederdag kunt u dan ook een salespiek verwachten. Hoe vroeg u ook begint met adverteren… Wees niet getreurd, wel geduldig!

Bron: Brisk Magazine