 Supermarktomzet stijgt met 4,4 procent in april

Forse omzetgroei supermarkten, mede door late Pasen - De supermarktomzet is in april met 4,4 procent gestegen naar 2,74 miljard euro (2,62 miljard april 2016). Per kassabon werd er in april negen procent meer afgerekend.



Dit is mede veroorzaakt doordat Pasen vorig jaar in maart viel en dit jaar in april. In de eerste vier maanden van 2017 steeg de supermarktomzet met 1,7 procent naar 11,39 miljard euro (11,20 miljard t/m april 2016). Dat blijkt uit cijfers van GfK.



Omzet en frequentie boodschappen doen in buitenland neemt toe

Bijna drie op de tien huishoudens die in het grensgebied wonen, hebben het afgelopen jaar ook levensmiddelen in het buitenland gekocht. Gemiddeld kopen ze tien keer per jaar over de grens en besteden ze 33,97 per bezoek. In vergelijking met 2016 is de omzet van dagelijkse boodschappen in het grensgebied met Duitsland en België dit jaar toegenomen naar 2,70 procent (2,59 procent in zelfde periode 2016).Vooral in het grensgebied met Duitsland vloeit er veel omzet over de grens. Van elke Euro omzet aan dagelijkse boodschappen, uitgegeven door huishoudens in het grensgebied bij Duitsland, gaat 4,07 procent de grens over (3,86 procent in zelfde periode 2016).



Vooral drogisterij artikelen en alcohol in trek over de grens

In vergelijking met afgelopen jaar wordt er vooral aan persoonlijke verzorging, sanitaire producten en frisdranken meer besteed in het buitenland. Verder worden er vooral drogisterij artikelen en alcohol over de grens gekocht.