 Tip: draag deze patronen op kantoor

Paisley vaak geassocieerd met vrolijkheid - Als manager is het uitzoeken van geschikte werkkleding soms een uitdaging. U hebt immers een voorbeeldfunctie voor uw personeel.



Uw personeel moet zich representatief kleden en deze verantwoordelijkheid begint bij uzelf. Uw kleding zorgt op deze manier dus niet alleen voor uw eigen uitstraling, maar ook voor het voorkomen van uw bedrijf. Kledingexpert Robin Hendriks, van Schulte Herenmode vertelt hier meer over.

Hendriks: "Bij het uitzoeken van werkkleding (lees: zakelijke kleding) zijn er veel belangrijke factoren om rekening mee te houden. Naast het vinden van een geschikte kleur, is het bijvoorbeeld ook handig om goed na te denken over een passend patroon. Zakelijke kleding mag namelijk niet te druk en (dus) afleidend zijn. Onbewust maakt iedereen associaties met kleuren. Ook patronen worden vaak met karaktereigenschappen geassocieerd." In dit artikel zijn de bekendste patronen met bijkomende associaties behandeld.



Veilige keuzes

Hendriks: "Gebruikelijke patronen die in de zakelijke sfeer veel worden gedragen (egaal, strepen, ruiten en visgraat), kunt u als manager gerust aantrekken. Dit zijn vooral veilige keuzes. Alhoewel ieder patroon zijn eigen do’s en don’ts heeft (in combinatie met andere kleding), is er een aantal patronen dat voor nagenoeg iedere zakelijke gelegenheid een goede oplossing is." Aldus Robin.



Uni

Hendriks: "Het Uni patroon (egale kleding) komt bij alle zakelijke gelegenheden goed van pas. Deze kleding is niet te opvallend en legt een goede basis voor uw outfit. Te veel egale kleding kan echter wel zorgen voor een ‘saaie’ uitstraling. Het Uni patroon wordt doorgaans geassocieerd met eenvoud en meegaandheid. Het is verstandig is om uw colbert of kostuum zo rustig mogelijk te houden, zodat uw kleding geen afleidende factor wordt tijdens eventuele besprekingen. Bovendien kunt u andere kleding hier makkelijk mee combineren, zoals bijvoorbeeld een gestreept overhemd of een das met een drukkere print. Op deze manier voorkomt u dat uw outfit inspiratieloos overkomt."



Strepen

Hendriks : "Gestreepte kleding komt al snel zakelijk en formeel over, wat goed van pas komt bij een zakelijke gelegenheid, zoals op kantoor. Gestreepte kleding is goed te combineren met bijvoorbeeld diagonaal-gestreepte of geruite stropdassen.

Gestreepte kleding worden doorgaans geassocieerd met autoriteit en zakelijkheid. Voorkom het dragen van te veel gestreepte kleding door andere patronen aan uw outfit toe te voegen."



Ruiten

Hendriks: "Net als strepen, zijn ruiten een veelvoorkomend patroon bij zakelijke gelegenheden. Ruitpatronen worden vaak gedragen op overhemden en stropdassen. Pakken met ruitpatroon worden weinig gedragen bij bijvoorbeeld formele bedrijven. Deze pakken zijn weliswaar erg modieus, maar kunnen ook snel ‘klassiek’ overkomen. Wilt u niet ‘te klassiek’ overkomen? Zorg er dan voor dat uw pak een getailleerde pasvorm heeft. Dergelijke pakken geven u een moderne look. Men associeert ruiten doorgaans met speelsheid en zelfvertrouwen, maar mogelijk ook met klassiek en ‘oubolligheid’.

Geruite kleding is lastig te combineren met andere geruite kleding. Men ervaart ruitpatronen namelijk snel als druk. Compenseer dit drukke effect door een egaal kledingstuk in uw outfit te verwerken, zoals een egale stropdas bij een geruit overhemd."



Visgraat

HendriksL "Een visgraat (Nederlands voor herringbone) is een zeer lichte streep in de vorm van een visgraat. Dit patroon is vaak te zien op kostuums en colberts. De visgraat wordt vaak als behouden, klassiek en traditioneel gezien. Tegenwoordig zien we de visgraat steeds vaker terugkomen op overhemden en stropdassen."



Minder veilige keuzes

Hendriks: "Als u liever wat meer opvalt met uw kleding, kunt u kiezen om meer drukke patronen te dragen. Denk hierbij aan stippen en bloemen. Omdat deze patronen druk ogen, is het raadzaam om deze alleen op een stropdas of overhemd te dragen, en niet op een kostuum of colbert," aldus Robin.



Paisley

Hendriks: "Paisley is een abstracte print in de vorm van bladeren en waterdruppels. Tot voor kort werd het Paisley patroon nog als klassiek gezien. Tegenwoordig maakt dit patroon echter zijn rentree in het moderne modebeeld. Vanwege het vrolijke kleurgebruik en het sierlijke patroon wordt Paisley vaak geassocieerd met vrolijkheid. Omdat Paisley een druk patroon is, associeert men dit patroon tevens met onoverzichtelijkheid. Voorkom dergelijke associaties door dit patroon met rustige patronen te combineren."



Bloemen

Hendriks: "Het bloemenpatroon staat voor vrolijkheid en vriendelijkheid. Vaak doen dergelijke patronen mensen aan de jaren 70 denken. Daarom wordt dit patroon, naast vriendelijk, ook wel met als ouderwets geassocieerd."



Stippen

Hendriks: "Stippen stralen speelsheid en creativiteit uit. Draag dit patroon op (bijvoorbeeld) een stropdas om te voorkomen dat uw outfit te druk wordt. Bij de keuze voor stippen is het belangrijk dat u niet meerdere kledingstukken met dit patroon combineert. Hiermee voorkomt u dat uw kleding te druk overkomt op anderen."