 Rood blijft populairste tweedehands kleur

Ferrari 458 populairste tweedehands Ferrari in Nederland en Europa - Dit jaar bestaat Ferrari 70 jaar, want in 1947 maakte Enzo Ferrari voor de eerste keer een testrit in zijn 125S in het Italiaanse Maranello. Dit was geen rode Ferrari zoals vaak wordt gedacht, maar een geel exemplaar.



Tegenwoordig wordt nog steeds iedere eerste productieauto in de kleur geel gespoten. Ondanks de originele gele kleur, is rood de populairste kleur voor een tweedehands Ferrari in Nederland. Dit blijkt uit de cijfers van AutoScout24.



Originele Ferrari-kleur niet in top vijf kleuren

Opvallend is dat de originele Ferrari-kleur niet voorkomt in de top vijf van populairste kleuren in Nederland. Het blijkt dat de vuurrode kleur het meest gewild is, gevolgd door zwart. Hieronder staat de top vijf meest gezochte tweedehands Ferrari-kleuren:

1. Rood (37 procent)

2. Zwart (20 procent)

3. Grijs (15 procent)

4. Blauw (11 procent)

5. Wit (7 procent)



Aanbod tweedehands Ferrari’s met twintig procent gestegen

Momenteel staan er bijna 300 tweedehands Ferrari’s te koop op AutoScout24.nl voor een gemiddelde prijs van 99.131 euro; een prijsstijging van twee procent ten opzichte van vorig jaar. Dat is opvallend, aangezien het afgelopen jaar het aanbod tweedehands Ferrari’s is gestegen met twintig procent, maar de populariteit is gedaald met zeven procent. Toch zijn er in 2017 tot nu toe al zo’n 563.000 online Ferrari’s bekeken in Nederland.



Top vijf populairste Ferrari’s

Zowel in Nederland als in andere Europese landen is de Ferrari 458 het meest gewilde model. Hoewel de Ferrari FF in Europa erg populair is, komt deze niet voor in de Nederlandse top vijf. Andersom is te zien dat de F355 wel in Nederland, maar niet in top vijf van Europa staat. Hieronder staat een overzicht van de populairste Ferrari’s in Nederland en Europa:

Nederland Europa

1. Ferrari 458 1. Ferrari 458

2. Ferrari F355 2. Ferrari FF

3. Ferrari California 3. Ferrari 360

4. Ferrari F430 4. Ferrari F430

5. Ferrari 365 5. Ferrari California



Duurste versus goedkoopste Ferrari

Wie op zoek is naar een tweedehands Ferrari, kan een sportieve Mondial op de kop tikken voor bijna 25.000 euro. Terwijl deze gele coupé F355 van bijna 8.000 euro de goedkoopste Ferrari lijkt te zijn, zien de echte kenners direct dat dit een replica is op basis van een Toyota. De duurste tweedehands Ferrari is een vuurrode Enzo van twee miljoen euro, maar dan steelt u wel de show op de weg

Jurgen Vugts, Managing Director van AutoScout24.nl: "Ferrari symboliseert als geen ander automerk de heimelijke wens van elke autorijder naar snelheid, sportiviteit en elegantie. De Italiaanse firma die tegenwoordig vooral in de Formule 1 een grote rol speelt, bouwt auto's in het absolute topsegment, die in het oog springen door hun aerodynamisch gestylde vorm. Alle auto's grenzen aan het technisch maximaal haalbare en zijn hun tijd in vergelijking met de algemene auto-ontwerpen ver vooruit."