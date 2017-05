 Liever ontspannen dan actieve vakantie

Vooral vrouwen kiezen voor relaxvakantie - 55 procent van de Nederlandse bevolking geeft de voorkeur aan een relax vakantie boven een actieve vakantie (36 procent). Dit blijkt uit onderzoek van GfK.



Slechts tien procent heeft geen duidelijke voorkeur. Iets meer vrouwen (57 procent) dan mannen (52 procent) hebben een voorkeur voor een relaxvakantie. Aan een actieve vakantie geeft 38 procent van de mannen de voorkeur tegenover 33 procent van de vrouwen.Wereldwijd gezien doet ook meer dan de helft van de bevolking liever niet al teveel tijdens de vakantie; 59 procent geeft aan liever te relaxen en het rustig aan te doen terwijl 35 procent de voorkeur heeft voor een actieve vakantie.In dit GfK online onderzoek is aan 22.000 respondenten, over zeventien landen verspreid, gevraagd welke voorkeur men heeft voor een bepaald vakantietype; een relax of een actieve vakantie.

Brazilië (71 procent), Zuid Korea en Japan (66 procent) vormen de grootste meerderheid als het gaat om relax vakanties. De Italianen (45 procent), Fransen (44 procent) en Spanjaarden (43 procent) staan bovenaan als het gaat om actieve vakanties.



Leeftijd en vakantievoorkeur

Nederlanders tussen de 40-49 jaar vormen met 60 procent de grootste groep die het liefste luieren en niet al teveel ondernemen tijdens hun vakantie. Ook de overige leeftijdsgroepen in Nederland zijn in de meerderheid als het gaat om een relaxvakantie uitgezonderd de twintig-29 jarigen. Bij deze groep is de interesse voor een actieve vakantie (45 procent) ongeveer even groot als een luiervakantie (43 procent).

Zowel in Nederland als wereldwijd heeft de aanwezigheid van kinderen in het gezin relatief weinig invloed op het favoriete vakantietype. De luiervakantie blijft voor iedere gezinssamenstelling het meest favoriet. Wel vormen de gezinnen met kinderen tussen de zes en twaalf jaar (67 procent) en onder de zes jaar (66 procent) de grootste groep. Ook is dit op wereldwijd niveau het geval met 62 procent voor beide groepen.