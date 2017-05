 Steeds meer EU-burgers voor lidmaatschap Europese Unie

Lidmaatschap Europese Unie is een goede zaak volgens de meerderheid - Van alle EU-burgers is 57 procent ervan overtuigd dat het lidmaatschap van de EU een goede zaak is. Het Nederlandse vertrouwen in Europees lidmaatschap doet het nog iets beter dan het Europese gemiddelde (79 procent).



Tot deze conclusie komt de nieuwe Eurobarometer van het Europees Parlement. 27.901 burgers uit alle 28 lidstaten werden gevraagd om deel te nemen aan het onderzoek.

De voorzitter van het Europees Parlement, Antonio Tajani, merkt op dat "het onderzoek van het Europees Parlement naar de houding van de EU-burgers tegenover de EU voor het eerst sinds de start van de crisis in 2007 een bemoedigende tendens vertoont. De cijfers tonen dat de Europese burgers van de Unie verwachten dat zij met één stem antwoordt op hun angst over recente internationale ontwikkelingen die de wereld meer instabiel hebben gemaakt. Het is aan ons als politieke leiders om hun te tonen dat ze gelijk hebben. Daarom moeten we de burger overtuigen dat ons dagelijkse werk en de beslissingen die we nemen de EU in staat stelt om ons leven te verbeteren en beschermen."



EU-lidmaatschap

De studie, uitgevoerd in opdracht van het Europees Parlement, en gepubliceerd op donderdag, toont aan dat 57 procent van de EU-burgers zich kunnen vinden in het EU-lidmaatschap. Vergeleken met de vorige studie, uit september vorig jaar, betekent dat een stijging met vier procent. Zo is het vertrouwen terug geklommen naar bijna hetzelfde niveau als in 2007 (58 procent), net voor de uitbraak van de financiële en economische crisis. Het Nederlandse vertrouwen in EU-lidmaatschap doet het nog beter. Zo’n 79 procent van onze landgenoten spreekt zijn of haar vertrouwen uit in de Unie.



Meer doen om terrorisme, werkloosheid en fiscale fraude aan te pakken

De recente geopolitieke ontwikkelingen die de instabiliteit in de Arabische wereld hebben verhoogd, de invloed van Rusland en China, de Brexit en de verkiezing van Donald Trump, zorgen ervoor dat 73 procent van de respondenten een Europese reactie verkiest om de mondiale uitdagingen aan te gaan. In ons land liggen deze cijfers nog iets hoger.

Driekwart of meer van de EU-burgers vraagt meer Europese samenwerking in de strijd tegen terrorisme (80 procent), werkloosheid (78 procent) en fiscale fraude (74 procent). Een grote meerderheid pleit ook voor een actievere inzet voor milieubescherming (75 procent) en het promoten van democratie en vrede in de wereld (73 procent). Onder de Nederlandse respondenten staat de bescherming van het milieu op de eerste plaats (80 procent), gevolgd door migratie (77 procent) en terrorismebestrijding (75 procent).



Wordt de burger gehoord op nationaal en Europees niveau?

Een stijgend aantal EU-burgers (43 procent) heeft het gevoel dat hun stem gehoord wordt op het Europese niveau. Dat is hoger dan alle voorgaande jaren vanaf 2007 en een stijging van meer dan 6 procent in vergelijking met 2016. Daartegenover staat dat zes op tien EU-burgers vinden dat hun stem gehoord wordt op nationaal niveau. Ook een groot deel van de Nederlanders (68 procent) is ervan overtuigd dat zijn of haar stem gehoord wordt op het Europees niveau.



Sociale ongelijkheid

Een grote meerderheid van de EU-burgers is ervan overtuigd dat de ongelijkheid tussen sociale klassen significant is en een derde van de respondenten vreest dat de crisis nog niet snel voorbij zal zijn. Ook de Nederlanders zijn van mening dat er een grote ongelijkheid bestaat (79 procent).