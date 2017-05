 Blockchain, Kunstmatige Intelligentie en 3D printen bieden kansen voor Customer Engagement

Inzicht in potentieel voor financiële sector - Om de klantrelatie te verstevigen moeten verzekeraars inzetten op Blockchain, Kunstmatige Intelligentie en 3D printen. Volgens CRM Partners zijn dit de drie belangrijkste innovaties die impact hebben op de manier waarop consumenten zakendoen met hun verzekeraar.



In het eBook ‘Toekomst verzekerd’ zet CRM Partners de mogelijkheden van de drie technologieën uiteen, tezamen met handvatten voor verzekeraars om deze in te zetten om de klantrelatie te verstevigen. De verzekeraars die meebewegen met de markt én Customer Engagement hoog in het vaandel hebben staan, zijn zeker van een succesvolle toekomst.



Klant is leidend in adoptie tech

De rol en functie van verzekeraars verandert als gevolg van de opkomst van disruptive technologies, zoals Blockchain, Kunstmatige Intelligentie en 3D printen. Voor verzekeraars is nu het moment om hun digitale strategie vorm te geven, waarin bepaald wordt hoe deze technologie ingezet wordt om het serviceniveau te verhogen en het hart van de klant te veroveren. Desalniettemin adviseert CRM Partners verzekeraars om niet blind te varen op alle nieuwe technologieën. Bij de adoptie ervan moet altijd de afweging gemaakt worden of het de dienstverlening richting de klant verbetert. Juist de klant moet leidend zijn in een digitale strategie, niet de technologie zelf.



Goede voorbereiding op trends

Aad Schulten, verantwoordelijk voor het FinanceLab bij CRM Partners: "Een goede voorbereiding is essentieel om klaar te zijn voor de toekomst. Om goed op de komende trends in te kunnen spelen, doen verzekeraars er goed aan om een Customer Engagement-strategie te ontwikkelen. Houd hierbij altijd de wensen van de klant in gedachten. Begin bijvoorbeeld met het creëren van eenvoud. Producten en diensten die snel, gemakkelijk én leuk zijn om mee te werken, tillen de klantervaring naar een hoger niveau. Ook door technologie en mens samen te laten werken, komen organisaties tot onvergetelijke klantervaringen. Dit kan echter alleen als de individuele klantbehoefte inzichtelijk is. Registreer en beheer klantinformatie daarom goed. Maar om Customer Engagement écht goed in te zetten, is het zaak niet alleen te focussen op nieuwe technologieën, maar daarnaast ook persoonlijk contact in de klantrelatie te brengen. Dat is de leidraad voor succes."