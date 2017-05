 Prepaid kan comeback maken'

Minder verkochte toestellen door BKR-registratie - De prepaid simkaart kan een behoorlijke comeback maken. Nu klanten van telecombedrijven die een toestel met abonnement bij een provider afnemen worden geregistreerd, kan prepaid weer aantrekkelijker worden.



Dat stelt Lars Braamhaar van PrepaidVergelijken.nl.



Providers waarschuwen voor daling toestelverkopen

Braamhaar denkt dat minder consumenten zullen kiezen voor een abonnement met toestel. Sim only en prepaid zullen populairder worden. Hij baseert zich daarbij op de uitspraken van providers: "Tele2 heeft bij het bekendmaken van zijn kwartaalcijfers bijvoorbeeld gemeld een daling van het aantal verkochte toestellen te verwachten."

De reden voor de verwachte daling is nieuwe wetgeving rondom abonnementen met toestel: "Providers moeten voortaan klanten registreren bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel als de combinatie van abonnement en toestel een waarde van meer dan 250 euro vertegenwoordigt. Dat wordt dan gezien als een lening."



Gevolgen

"Een registratie bij het BKR in Tiel kan serieuze gevolgen hebben", legt Braamhaar uit: "Een smartphonelening kan een negatief effect hebben op het maximaal te lenen bedrag. Dat kan zomaar een paar duizend minder zijn. Bij de nieuwste high-end toestellen gaat het soms wel om 10.000 euro."

Er is één manier om een BKR-registratie te voorkomen, weet Braamhaar: "Direct afbetalen is de manier om van de registratie af te komen. Maar juist het aspect van het later terugbetalen is wat veel consumenten trekt bij abonnementen met een mobiel."



Meer losse toestelverkopen

Braamhaar voorspelt dat er in de toekomst meer toestellen los verkocht worden: "Nu is het vaak logisch direct een mobiel toestel te kiezen bij het afsluiten van een mobiel abonnement. Door de nieuwe wetgeving is dat straks een stuk minder voordelig. Het is dan voordeliger om bijvoorbeeld een prepaid simkaart te kopen, daar beltegoed op te zetten en een los toestel te kopen."

De populariteit van toestellen tot 250 euro gaat waarschijnlijk ook stijgen: "Het zou best kunnen dat we in de toekomst massaal met een goedkoop toestel van een Chinees merk bellen, sms’en en internetten. Toestellen tot 250 euro worden namelijk niet geregistreerd als lening."



Eén op de drie heeft een prepaid simkaart

Uit onderzoek blijkt dat eéeén op de drie Nederlanders nog altijd een prepaid simkaart gebruikt: "Veel Nederlanders gebruiken naast hun abonnement of zakelijke aansluiting nog een prepaid aansluiting."

Prepaid is niet alleen populair onder 60-plussers, vertelt Braamhaar: "Het is waar dat vooral 60-plussers en jongeren onder de achttien gebruik maken van prepaid, maar 25- tot 40-jarigen gebruiken deze manier van bellen, sms’en en internetten ook nog veelvuldig. Met prepaid is het namelijk simpel om de kosten in de hand te houden."



De toekomst van prepaid

In de toekomst zal de anonimiteit van prepaid verdwijnen, denkt Braamhaar: "In België is het al niet meer mogelijk een anonieme prepaid kaart te kopen. Deze moet nu op naam geregistreerd worden. Het is onvermijdelijk dat deze regel ook naar Nederland komt."

De regel is ingevoegd tegen terreur, legt Braamhaar uit: "Veel criminelen maakten gebruik van anonieme prepaid kaarten om zo uit handen van justitie te blijven. Door de kaarten op naam te registreren is het duidelijk wie ermee belt. Overigens is dat niet nieuw, in bijvoorbeeld Noorwegen is dit ook zo geregeld."