 Cloudadoptie blijft achter bij inkoop

De publieke cloud is nog heel ver weg voor inkopers - 73 procent van de Nederlandse grote bedrijven werkt met eigen inkoopsoftware die binnen de kantooromgeving op eigen computersystemen draait.



Veertien procent van de ondervraagde organisaties maakt gebruik van inkoopsoftware vanuit een private cloudomgeving. Daarmee is de publieke cloud nog heel ver weg voor inkopers. Slechts een procent van de ondervraagde bedrijven maakt gebruik van een publieke cloud voor inkooptoepassingen. Dat blijkt uit een onderzoek van Conclusr Research onder 206 inkoopmanagers van Nederlandse organisaties met een minimale jaaromzet van 25 miljoen euro. Dit telefonische onderzoek, in opdracht van SynerTrade, heeft eind 2016 plaatsgevonden.



Hoge jaaromzetten

Wat opvalt, is dat met name organisaties met de hoogste jaaromzetten meer een beroep doen op de cloud dan anderen. Zo blijkt dat de inzet van een private of publieke cloudoplossing bij organisaties met meer dan 500 miljoen jaaromzet met respectievelijk zeventien procent en vier procent relatief hoger is dan bij bedrijven met een lagere jaaromzet. De verschillen per sector zijn te verwaarlozen. Alleen de zorgsector maakt met vier procent relatief meer gebruik van inkoopsoftware uit de publieke cloud.



Meest gebruikte apps

Eerder onderzoek had al aangetoond dat HR, Office en CRM de meest gebruikte cloudapplicaties zijn. Ruim 42 procent van de Nederlandse bedrijven maakt gebruik van HR-software uit de cloud. Office-applicaties volgen met bijna 22 procent. CRM-software is de derde meest gebruikte Software-as-a-Service oplossing in het Nederlandse bedrijfsleven.



Lage adoptiegraad

"De lage adoptiegraad van de cloud binnen inkoop is opmerkelijk. Snelheid, kostenefficiëntie en het op- en afschalen in capaciteit voor (nieuwe) applicaties kunnen een antwoord zijn op de huidige uitdagingen van de inkoopafdeling, die ook verder moet digitaliseren. Real-time inzicht in digitale tenderprocessen, spendanalyses of inzage in leveranciersgedrag zijn makkelijker te realiseren met kant-en-klare toepassingen uit de cloud. Daarbij heb je ook nog eens beter zicht op het gebruik van de software," vertelt Marcel Doppenberg, Country Manager van SynerTrade.