 Inkomensverschil man-vrouw in Nederland pas in 2052 gedicht

Verruiming vaderschapsverlof helpt inkomensverschillen verkleinen - De Europese Commissie pleit voor tien dagen vaderschapsverlof. Dat is een van haar plannen om de loonverschillen tussen mannen en vrouwen te verkleinen.



Uit onderzoek van PwC blijkt dat in Nederland vrouwen gemiddeld zestien procent minder verdienen dan hun mannelijke collega’s. Als dit percentage gelijk zou liggen, nemen de inkomsten van werkende vrouwen in Nederland toe met 30 miljard euro, zo blijkt uit de ‘Women in Work’-index van PwC.

Volgens de index zou het Nederlandse bruto binnenlands product met 108 miljard euro stijgen als het percentage werkende vrouwen in Nederland identiek zou zijn aan Zweden. In Zweden ligt de arbeidsparticipatie van vrouwen vijf procent hoger op 79 procent.



Werk-privé patroon

Het werk-privé patroon verschilt tussen mannen en vrouwen, omdat vrouwen vaker in deeltijd werken. In Nederland werk slechts 39 procent van de vrouwen fulltime. "Dit onderzoek onderstreept maar weer eens dat Nederlandse vrouwen wereldkampioen deeltijdwerken zijn. Minder werken betekent vaak ook een minder snelle loonstijging. Daarnaast is het loon in de sectoren en beroepen waarin deeltijdwerken mogelijk is zoals de zorg en het onderwijs, vaak lager dan in die waar fulltime werken gebruikelijk is," aldus Jan Willem Velthuijsen, hoofdeconoom PwC.

En dat is een gemiste kans, vindt Velthuijsen. "Sinds de jaren 90 presteren meisjes en vrouwen over de hele linie beter op school en vervolgopleidingen dan mannen. Het percentage voortijdig schoolverlaters is bij vrouwen veel lager dan bij mannen en vrouwen studeren sneller af."



Regionale verschillen

Naast sectoren, zijn er verschillen tussen regio's. In Amsterdam is het inkomensverschil het kleinst, op de voet gevolgd door Groningen en Den Haag. In Amsterdam en Groningen werken relatief veel hoogopgeleide vrouwen. In Den Haag werken veel vrouwen in de publieke sector, waar het inkomensverschil kleiner is dan in de private sector. "Toch verdienen vrouwen in de hoofdstad slechts 68 procent van wat een man voor hetzelfde werk verdient," aldus Velthuijsen.

"Het inkomensverschil is het grootst in Zeeland. Voor hetzelfde werk krijgt een vrouw 53 procent betaald van het salaris van een man. De oorzaak is dat veel Zeeuwse vrouwen werken in de groot- en kleinhandel en de zorg. Daar ligt de beloning lager."



Beleidstips

Met de huidige groeilijn is het inkomensverschil in Nederland pas in 2052 gedicht. De PwC-studie geeft beleidstips om dat te versnellen. Zo kan de overheid meer inzetten op betaalbaardere kinderopvang en gedeeld ouderschapsverlof, zoals verruiming van het vaderschapsverlof. Bedrijven kunnen ook meer doen. Diversiteitsbeleid om de werkcultuur vrouwvriendelijker te maken en flexwerken om werk en privé makkelijker te combineren, behoren tot de opties.