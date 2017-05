 Werknemer heeft behoefte aan andere werkomgeving

Manager erkent voordelen werken op afstand - Volgens het meest recente onderzoek van Regus heeft bijna de helft van de Nederlandse werknemers (47 procent) behoefte aan een verandering van werkomgeving.



Regus vroeg ruim 500 professionals in Nederland waarom steeds meer mensen er volgens hen voor kiezen om op afstand te werken. Volgens 48 procent vergroot dit niet alleen de productiviteit, maar het zorgt er bovendien voor dat zij zich beter kunnen concentreren. Mobiele werknemers kunnen in een andere werkomgeving ongestoord werken en focussen, zonder dat zij worden afgeleid door collega’s of telefoontjes. Flexibel werken zorgt ook voor een verbetering van het woon-werkverkeer (55 procent), omdat mensen die op afstand werken minder tijd kwijt zijn aan reizen. Niet alleen kunnen ze volle treinen vermijden, maar bovendien meer tijd doorbrengen met hun gezin na een drukke werkdag (27 procent).



Belangrijkste bevindingen

44 procent van de Nederlandse professionals zegt dat ze dankzij werken op afstand dichter bij (potentiële) klanten kunnen zijn voor belangrijke afspraken.

33 procent van de managers in Nederland geeft aan dat ze hun teams het komende jaar 1 tot 2 dagen per week op afstand willen laten werken.

dertien procent zou werknemers willen toestaan de hele week op afstand te werken.

Positieve invloed

Patrick Bakker, CEO Northern, Western & Eastern Europe van Regus: "Er wordt altijd van uitgegaan dat managers hun werknemers niet graag op afstand laten werken. Het is dan ook verrassend dat managers zich tegelijkertijd bewust zijn van de positieve invloed van werken op afstand. Door mobiel te werken, ook al is het maar een paar dagen per week, worden werknemers productiever en zitten ze beter in hun vel. Een ander argument om mobiel te werken is dat bedrijven zo een breder bereik hebben. Als een organisatie groeit is het belangrijk om dicht bij bestaande en potentiële klanten te zitten, maar dat is doorgaans kostbaar. Dankzij flexibel werken kunnen bedrijven aanwezig zijn op verschillende locaties, bijvoorbeeld voor afspraken met potentiële klanten of nieuwe leveranciers, zonder dat dit veel geld kost."