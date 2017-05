 'Voorwaarden energiecontract duidelijker'

Nieuwe voorwaarden voor alle energiebedrijven - De algemene voorwaarden van een energiecontract zijn duidelijker dan ooit. Het juridisch jargon is er zo goed als uit. Daardoor zijn de voorwaarden een stuk leesbaarder.



Dat concludeert Laurens Arends van EnergieAanbieding.nl.



De nieuwe algemene voorwaarden gelden voor alle klanten van alle energiebedrijven, legt Arends uit: "Iedereen die in Nederland energie afneemt, krijgt te maken met deze nieuwe algemene voorwaarden. Ze zijn niet opgesteld door de bedrijven zelf, maar door Energie Nederland."

Consumenten ondervinden de voorwaarden van de nieuwe voorwaarden, vertelt Arends: "De voorwaarden gelden voor alle energiebedrijven, dus als u overstapt, geldt ook bij het andere bedrijf de nieuwe voorwaarden. Daarmee hoeft u alleen nog op de specifieke contractvoorwaarden en de prijs te letten."



De contractvoorwaarden

De nieuwe algemene voorwaarden van energieleveranciers kennen geen grote inhoudelijke verschillen meer. Toch is het belangrijk op de voorwaarden te letten, namelijk die van de contractvoorwaarden, benadrukt Arends: "De contractvoorwaarden zijn specifiek de afspraken tussen u en het energiebedrijf. In deze voorwaarden staan alle details over het contract met de energieleverancier, zoals de looptijd, of het gaat om een contract met een vast of variabel tarief en over de hoogte van het tarief."

Energiebedrijven promoten zichzelf vaak via acties. Arends benadrukt dat het belangrijk is de actievoorwaarden bij het overstappen te lezen: "Check of de contract- en actievoorwaarden kloppen. Ze moeten overeenkomen met de voorwaarden die op de website staan."



Wat houden de nieuwe voorwaarden in?

Volgens Arends verandert er inhoudelijk weinig: "De regels over koop op afstand zijn aangepast, net als de regelgeving rond incassokosten. Overigens blijft het nog steeds zo dat consumenten twee weken na het afsluiten van het contract alsnog van een overstap mogen afzien."

De voorwaarden zijn gecontroleerd door de Commissie Zelfregulering van de Sociaal-Economische Raad (SER), de Consumentenbond en de Vereniging Eigen Huis. Deze partijen waren het met elkaar eens over de voorwaarden, maar niet helemaal, vertelt Arends: "Twee artikelen riepen wat protest op. In deze artikelen wordt besproken wanneer energieleveranciers de tarieven mogen veranderen. Volgens de Consumentenbond en de Vereniging Eigen Huis is deze passage nog te vaag voor consumenten."



Een voldongen feit

De voorwaarden zorgen er wel voor dat de consument voor een voldongen feit wordt gesteld, stelt Arends: "Als het gaat om voorwaarden, heeft de consument niets te kiezen. Men kan niet anders dan akkoord gaan, want anders wordt er geen gas of stroom geleverd."

Het is geen verstandig idee de algemene voorwaarden niet te lezen, waarschuwt Arends: "In de voorwaarden staat hoe het energiebedrijf moet omgaan met klachten en wanneer de klant recht heeft op een schadevergoeding. Dat is belangrijk om te weten."



Opzegvergoeding

Arends ontvangt op zijn website veel vragen over de wijzigingen van de algemene voorwaarden. Eén vraag wordt erg vaak gesteld: "Veel consumenten denken dat ze kostenloos mogen overstappen naar een ander energiebedrijf als de voorwaarden worden veranderd. Veel consumenten willen weten of dat klopt."

De energie-expert legt uit dat consumenten niet kosteloos mogen overstappen als de algemene voorwaarden van Energie-Nederland worden veranderd: "Het gaat niet om ingrijpende inhoudelijke aanpassingen, want als u overstapt krijgt u bij een andere leverancier precies dezelfde voorwaarden. Wie alsnog voor het einde van het contract wil overstappen, moet daarom een opzegvergoeding betalen. Het overstapmoment is cruciaal."