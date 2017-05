 Ruim een half miljoen unieke online vacatures in Q1

Medewerker klantenservice meest gevraagde functie - In het eerste kwartaal van 2017 zijn 567.615 unieke vacatures online geplaatst. Dat blijkt uit een analyse van Jobfeed, Textkernel’s Big Data tool voor vacatures.



Jobfeed heeft in het eerste kwartaal van 2017 2.898.466 vacatureplaatsingen ontdekt, geanalyseerd en gecategoriseerd. Voor dit rapport zijn de vacatures voor stages, bijbanen, vrijwilligerswerk, freelance en franchises weggelaten. Na ontdubbeling bleven 567.615 unieke online vacatures over, waarop deze analyses zijn uitgevoerd.



Hoogtepunten uit het eerste kwartaal van 2017:

De provincie Noord-Brabant is met + 0,5 procent de grootste stijger in marktaandeel. Noord-Holland de grootste daler met -1,0 procent marktaandeel. Het marktaandeel van de provincies van de Randstad duikt onder de 50 procent (gezamenlijk marktaandeel 49,1 procent tegenover 50,5 procent in Q1 2016).

De beroepsklasse ICT verliest opvallend veel marktaandeel : maar liefst 2,5 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2016.

