 Zet de digitale transformatie in gang

Meer samenwerking en groei door digitalisering - Digitale transformatie is de mogelijkheid om digitale technologie zo toe te passen dat de ontwikkeling van bedrijfsactiviteiten, -processen en -modellen in een versnelling komen.



Het klinkt misschien als weer een nieuwe hype, maar in de ogen van René Oskam, Directeur Nederland bij F5 Networks, is het meer een blauwdruk van hoe we zakelijk de komende jaren overleven in de innovatiedrang. Een innovatiedrang die we onszelf hebben opgelegd.



Bekende voorbeelden

De voorbeelden zijn bekend: Uber versus een traditioneel taxibedrijf, AirBnB tegenover een hotel, Amazon versus een fysieke winkel? Deze ‘nieuwe’ bedrijven maakten een nieuwe markt op basis van technologie en vormden een geheel nieuwe, onverwachte vorm van concurrentie voor tal van bedrijven. Hoe is digitale transformatie in gang te zetten in bestaande bedrijven? Oskam: "Voordat u investeringen doet in hardware, software of services om digitale transformatie in gang te zetten, moet u kijken naar bedrijven die die weg reeds succesvol zijn ingeslagen."



Drie belangrijke eigenschappen

Er zijn volgens Oskam drie belangrijke eigenschappen die de investeringen moeten hebben.



De mogelijkheid om te schalen (zowel naar boven als beneden)

De vraag vanuit de markt naar producten, services, apps is variabel en gebaseerd op allerlei factoren: de economie, het seizoen, veranderende behoeftes, acties van concurrenten (bestaand en nieuwkomers). De technologie binnen bedrijven moet dit ondersteunen, en vrijwel direct mee kunnen groeien én krimpen.

Oskam: "De cloud is waarschijnlijk de makkelijkste en goedkoopste manier om dit te realiseren. Echte cloud-believers zeggen dat het de enige manier is. Het voordeel van cloud is de optie ‘pay as you go’. Er zijn geen onnodige investeringen nodig om hardware of software voor de zekerheid in huis te halen. Schaalbaarheid en cloud gaan hand in hand en een cloud-strategie is meestal onderdeel van een digitale transformatie."



Openheid

Welke technologie het ook wordt, het moet volgens Oskam binnen de wereldwijd geaccepteerde standaarden vallen. Investeringen zijn dan in ieder geval geborgd, de ontwikkeling en support blijft en vendor lock-in wordt voorkomen.

Oskam: "Stel u heeft een app ontwikkeld die afhankelijk is van geolocatie-gegevens. Die app moet meer niet alleen aan de huidige functionele behoeftes voldoen. Hij moet overweg kunnen met het geolocatie-ecosysteem dat al bestaat in de wereld, in dit geval de W3C standaard, zodat uw app ook echt overal zal werken.

Werken met open technologie die op standaarden is gebaseerd stelt u in staat om te gaan met verwachte en onverwachte veranderingen in de markt. Open source standaarden omarmen en gebruikmaken van het steeds sterkere open source ecosysteem zorgt ervoor dat u nieuwe producten en services flexibel kan vermarkten dankzij de API-economie (Application Programming Interface - de taal die ervoor zorgt dat toepassingen met elkaar kunnen communiceren). Producten zijn makkelijker aan te passen aan wensen van gebruikers, diensten zijn te bundelen om nieuwe omzetstromen te genereren, en nieuwe verdienmodellen ontstaan op basis van de informatie die alle verkregen data oplevert."



Snelle tijd tot productiviteit/omzet

De veranderingen volgen elkaar snel op. In de praktijk blijkt dat concurrent al snel een voordeel kan behalen door bijvoorbeeld een mobiele app te gebruiken die zijn verkoopproces stroomlijnt en de gebruikerservaring bij aankoop verandert. Oskam: "Zelfs als het u lukt de strategie te kopiëren, loopt u nog achter en dan maakt het niet uit of dat zes maanden of zes jaar is. Het gaat om voorop lopen, niet volgen. Producten en services moeten snel geld opleveren middels nieuwe bedrijfs- of verdienmodellen door opkomende technologie zo snel mogelijk eigen te maken."

Dit kan door automatie die de tussenkomst van mensen minimaliseert. Oskam: "Self-services voor klanten zijn hier een goed voorbeeld voor. Machine learning gecombineerd met zogeheten self-healing toepassingen verlagen de kosten. Bovendien worden op deze manier ook IT-efficiencies behaald die hard nodig zijn met een tekort aan cloud-talenten."



Meer samenwerking en groei

Dankzij meer inzicht in hoe API’s samenwerking en bedrijfsgroei kunnen realiseren, is de cloud een distributie-groothandel geworden waar ecosystemen en partnerships worden gevormd. Daarom hebben de meeste bedrijven die digitale transformatie in gang hebben gezet hun focus op cloud-architecturen en principes. Oskam: "Op deze manier zijn schaalvoordelen, openheid en snelle rendabiliteit te behalen. Vandaag de dag worden producten en services digitaal gemaakt, verkocht en gebruikt. Door API’s op te nemen als belangrijk onderdeel van de cloud-strategie, is de digitale transformatie dichterbij dan u misschien denkt."