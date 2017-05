 Bedrijf stuurt gemiddeld 34 uitnodigingen voor bedrijfsfeest

Vrouwen regelen de uitnodigingen voor het feest - Voor een bedrijfsfeest worden gemiddeld 34 uitnodigingen verstuurd. Dit blijkt uit onderzoek van Greetz. Zij onderzochten ruim 400.000 uitnodigingskaarten en keken onder andere naar het gemiddelde aantal uitnodigingen.



Met 34 verstuurde uitnodigingen, is de uitnodiging voor een bedrijfsfeest, na huwelijksuitnodigingen, de gelegenheid waar de meeste uitnodigingen voor worden verstuurd.



Meeste uitnodigingen voor een huwelijksfeest; bedrijfsfeest en housewarming volgen

Voor een bedrijfsfeest of opening van een bedrijf bedrijf worden gemiddeld 34 uitnodigingen verstuurd naar familie, vrienden en zakelijke relaties. Het aantal genodigden ligt vaak iets hoger, omdat er per uitnodiging in de meeste gevallen meerdere gasten uitgenodigd worden.

Alleen bij een huwelijksfeest, waarbij gemiddeld 50 uitnodigingen verstuurd worden, worden meer uitnodigingskaarten verstuurd. Zo worden er gemiddeld 27 uitnodigingen verstuurd voor een housewarming, en blijft het aantal uitnodigingen voor een kraamfeest en een huwelijksjubileum bij beide gelegenheden steken op 23.



Verzenders uitnodiging zijn vaak vrouw en creatief

Waar het gaat om het uitnodigen van gasten, blijkt dit het vaakst te worden geregeld door vrouwen. Liefst 87 procent van alle uitnodigingen wordt verstuurd door vrouwen.

Aan het versturen van een uitnodiging wordt de nodige tijd besteed. In plaats van het versturen van een standaard uitnodiging, wordt bij liefst 74,0 procent van alle uitnodigingen, eigen fotomateriaal gebruikt. 12,4 procent van de uitnodigingskaarten is zelfs geheel zelf ontworpen.



