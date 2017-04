 Werkgever verleidt starter met flexibele werktijden

Flexibele werktijden meest genoemde arbeidsvoorwaarde. - Bijna één op de zes werkgevers (vijftien procent) noemt flexibele werktijden als arbeidsvoorwaarde in haar vacatures gevolgd door reiskostenvergoeding en een bonusregeling.



Daarmee zijn flexibele werktijden de meest genoemde arbeidsvoorwaarde. Ondanks dat starters op hele andere manieren geprikkeld moeten worden om te solliciteren dan bijvoorbeeld medioren of senioren op de arbeidsmarkt, zijn er nauwelijks verschillen in het aanbod tussen starters en alle andere vacatures. Uit analyses van vacatureverbeteraar.nl blijkt dat vacatures voor starters een gemiddelde score halen van 26 punten (op een schaal van 100). Het gemiddelde voor alle vacatures is 22 punten: die voor starters scoren dus iets beter, maar nog altijd behoorlijk laag.



Meest genoemde arbeidsvoorwaarden voor starter

De arbeidsvoorwaarden waarmee de werkgever de sollicitant wil verleiden is voor de starter net iets anders dan alle ervaringsniveaus tezamen. Hierbij is opvallend dat de vacature voor een HBO-starter meer doelgroepgericht is geschreven en een gemiddelde score haalt van 28 punten, en die voor een VMBO-vacature 23 punten. Qua inhoud van het aanbod is het opmerkelijk dat de werkgever extra focus legt op flexibele werktijden voor de startende doelgroep. Tevens verleiden ze de jonge generatie op basis van prestatiebeloning en worden bonusregelingen en winstdelingen expliciet vaker benoemd in een vacaturetekst dan dat werkgevers dit doen voor de oudere generatie.



Top tien best scorende vacatures van maart 2017

Ook biedt het onderzoek van de VacatureVerbeteraar ons inzichten in de best scorende vacatures in de maand maart. Opvallend is dat wederom Techsharks met een iT-vacature de lijst aanvoert en 92 punten heeft behaald. Daarnaast zijn ook intermediairs en payroll organisaties goed vertegenwoordigd.



Techsharks beheer Technicum Leids universitair medisch centrum ING Bonfait Timing AXS payroll Eminent Group King Benelux Expro IT