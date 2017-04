 Medewerker wil merkambassadeur zijn; werkgevers is er niet klaar voor

Eenduidige boodschap, content en motiveringsprogramma ontbreken - Medewerkers willen wel, maar worden nog te weinig door hun werkgevers gestimuleerd om zich op te werpen als merkambassadeurs via hun persoonlijke socialmedia-kanalen.



En dat is zonde, want juist medewerkers kunnen als ambassadeur een positieve bijdrage leveren aan de reputatie van een bedrijf. Dat blijkt uit onderzoek van LEWIS onder ruim 1.000 kenniswerkers wereldwijd.



Interessante tegenstelling

Het onderzoek laat een interessante tegenstelling zien. De helft van de onderzochte medewerkers geeft aan niet deel te nemen aan een employee advocacy-programma, dat als doel heeft om de betrokkenheid van medewerkers te vergroten. Tegelijkertijd blijkt dat de meerderheid van de medewerkers bij deze bedrijven juist wel behoefte heeft aan een dergelijk programma (52 procent).

Freek Janssen, Head of Content EMEA bij LEWIS: "Bedrijven laten hier dus kansen liggen. De meerderheid van de ondervraagde medewerkers (60 procent) gelooft namelijk dat een motiveringsprogramma ervoor zorgt dat de betrokkenheid toeneemt. Ook is ruim de helft (52 procent) van de ondervraagden bereid content, zoals socialmedia-posts of blogs, te creëren voor hun werkgever als hen dat gevraagd wordt."



Driekwart medewerkers wil social media inzetten voor werk

Het verbieden van social media is funest voor de betrokkenheid van medewerkers, en toch laat het onderzoek zien dat de helft van de medewerkers geen gebruik mag maken van een sociaal medium onder werktijd. "Socialmedia-gebruik toelaten onder werktijd zou de eerste stap zijn voor werkgevers, maar daarmee creëert u nog niet direct ambassadeurs," zegt Janssen.

Toch is de stap naar het creëren van ware ambassadeurs minder groot dan op het eerste gezicht lijkt, want uit het onderzoek blijkt ook dat driekwart van de medewerkers (73 procent) bereid is om persoonlijke socialmedia-kanalen in te zetten voor werk. De belangrijkste redenen hiervoor zijn een gevoel van trots voor het bedrijf waarvoor ze werken (54 procent) en de behoefte om een ambassadeur te zijn voor de organisatie (37 procent).



Bedrijven slagen er niet in een gemeenschappelijke boodschap te creëren

Het derde punt wat merkambassadeurschap in de weg zit, is het feit dat zes op de tien medewerkers aparte socialmedia-accounts gebruikt voor persoonlijk en zakelijk gebruik. De belangrijkste reden hiervoor is dat zij van mening zijn dat hun persoonlijke overtuigingen afwijken van die van het bedrijf waarvoor ze werken. Janssen: "Het ontwikkelen van gemeenschappelijke waarden en boodschappen kan helpen om dit probleem te voorkomen."



Praktische tips

Tot slot heeft LEWIS ook meteen een aantal praktische tips voor bedrijven die willen werken aan medewerkersbetrokkenheid. Zo is gekeken naar wat medewerkers zoal graag delen via social media. Nieuwsgerelateerde content is het meest populair (59 procent), gevolgd door video- en fotomateriaal (56 procent) en HR-updates (31 procent). Verder geeft zestig procent aan dat werkgevers hun fotografie moeten verbeteren en 46 procent beveelt meer gebruik van video’s aan. Ook het krijgen van een beloning (46 procent) of een socialmedia-training voor het bedrijf (41 procent) kan volgens LEWIS het ambassadeurschap een impuls geven.



Het volledige rapport kan hier worden gedownload.