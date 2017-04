 Sterkste groei vacatures in Zeeland

Arbeidsmarkt blijft aantrekken - De Nederlandse arbeidsmarkt heeft in het eerste kwartaal van 2017 de groei verder gezet met 4,6 procent meer beschikbare vacatures, iets meer dan 245.000 vacatures.



Zeeland is de sterkst groeiende provincie met gemiddeld 500 vacatures meer dan het vorige kwartaal, een toename van maar liefst 20,8 procent. Verder mogen werkzoekenden ook hopen op een beter salaris bij hun nieuwe baan, het gemiddeld aangeboden salaris in vacatures steeg ook met 4,6 procent naar 38.736 bruto jaarsalaris.



Beschikbare vacatures

Het aantal beschikbare vacatures in Nederland groeide ook in het eerste kwartaal van 2016 verder. In Zeeland waren er in het eerste kwartaal 3.043 beschikbare vacatures en groeide procentueel het sterkst van alle provincies. Daarnaast groeide in Gelderland het aantal vacatures ook met 12,0 procent naar gemiddeld 25.914 beschikbare vacatures. Twee provincies waar het aantal vacatures afnam waren: Limburg met -4,2 procent en Friesland met -4,7 procent.



Sectoren

In de provincie Zeeland waren het voornamelijk de Technische (+9,5 procent), Industriële (+10,8 procent) en Administratieve sectoren (+21,4 procent) die het meeste nieuwe vacatures kregen. Het aantal beschikbare vacatures in Terneuzen steeg met maar liefst 31,6 procent naar 929 vacatures. Ter vergelijking was de groei in Goes minder sterk met 14,0 procent naar 725 vacatures.

"Terneuzen is dé arbeidsmarkt hot-spot in Zeeland. Het is goed om te zien dat de groei in vacatures verdeeld is over verschillende sectoren zodat het voor alle werkzoekenden in de provincie eenvoudiger wordt om een nieuwe baan te vinden," zegt Thomas De Schuyter, Country Manager Nederland bij Adzuna.



Salaris

Waar het aangeboden bruto jaarsalaris in vacatures met 1,0 procent afnam, steeg het in het eerste kwartaal sterk met 4,6 procent of 1.682 euro bruto extra per jaar dat gemiddeld wordt aangeboden. In alle provincies steeg het aangeboden salaris. Noord-Holland blijft de provincie waar de hoogste salarissen aangeboden worden, het salaris steeg zelfs met 4,7 procent.

Thomas De Schuyter verklaart: "De fikse sprong in het aangeboden salaris is naast de groei in aangeboden vacatures zeer positief en te zien in de meeste sectoren. Voornamelijk het aangeboden salaris voor vacatures in de klantenservice (+11,2 procent salaris) en detailhandel (+15.7 procent) steeg sterk. Sectoren waar het snel vullen van vacatures steeds moeilijker wordt, proberen bedrijven meer kandidaten aan te trekken met betere salarissen."