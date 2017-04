 Groei APK-volume zet door tot 2018

De APK-markt wordt vooral bediend door universele autobedrijven en merkdealers - In 2016 zijn ruim twee procent meer APK’s uitgevoerd dan in 2015. Een trend die de komende twee jaar doorzet, want in zowel 2017 als 2018 wordt een groei in het APK-volume verwacht.



Dit is een van de conclusies die is getrokken uit het Nationaal APK rapport, dat ingaat op de trends in de APK-markt.

Het totale Nederlandse wagenpark telt momenteel 9,2 miljoen voertuigen, waarvan zo’n 75 procent in 2017 gekeurd moet worden. Bij zowel personenauto’s als lichte bedrijfsauto’s neemt het aantal APK’s in 2017 toe en bij beide voertuigsoorten zet deze groei ook in 2018 door.



Verdeling merkdealers, universelen en fastfitters

De APK-markt wordt vooral bediend door universele autobedrijven en merkdealers. Samen nemen deze partijen bijna 96 procent van het aantal keuringen voor hun rekening. Al enkele jaren bedienen de fastfitters zo’n 4,0 procent van de markt, waarbij het aandeel in 2016 van 4,2 procent naar 4,1 procent is gedaald. Ook het merkkanaal heeft het APK-aandeel zien dalen van 31,6 procent naar 31,3 procent, terwijl het aandeel van de universele garages van 64,2 procent naar 64,6 procent procent is gestegen.