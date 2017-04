 Evenement organiseren? Vijf onverwachte tips

Maak van elk event een verrassende belevenis - Als eventmanager kunt u de takenlijst die bij het organiseren van een evenement hoort waarschijnlijk dromen: doelgroep, doel, locatie, catering, programma, enzovoorts.



Toch is het belangrijk een open blik te houden bij ieder evenement, om er toch weer een verrassende belevenis van te maken. Mike de Block van Uniq Print Naambadges geeft u vijf onverwachte tips bij het organiseren van een event.



Inzicht in het aantal aanmeldingen

Aanmelden door middel geeft u volgens De Block inzicht in het aantal te verwachten bezoekers van zowel het evenement over het algemeen als specifieke onderdelen zoals workshops of presentaties. "Bezoekers krijgen een geval van urgentie als ze zien dat in bepaalde onderdelen veel anderen geïnteresseerd zijn. Als bezoekers zich moeten aanmelden en u geeft ook nog een persoonlijke reply op de uitnodiging, wordt de drempel voor no-show daarnaast ook nog eens verhoogd."



Een online magazine als aankondiging of terugblik

Volgens De Block wordt er vaak nog weinig gedaan aan het enthousiast maken (of blijven) van bezoekers van een event. "Een opvallende manier om bezoekers in de stemming te laten komen is door middel van een magazine vooraf met aankondigingen van sprekers, een weergave van het programma en eventueel een terugblik op een eerdere editie." Hij voegt eraan toe dat mensen een magazine als terugblik met foto’s interviews en quotes van bezoekers ook erg waarderen als aandenken.



Begeleiding van de bezoekers

Als u niet zeker weet hoeveel aanwezigen er bij een bepaald onderdeel zullen zijn, is het volgens De Block aan te raden ze onopvallend naar een bepaalde zitplaats te manoeuvreren. "Bezoekers gaan van nature snel achterin een zaal zitten om niet op te vallen. Niets zo vervelend voor een spreker in een grote zaal of een persoon die workshops begeleid om te vragen of de aanwezigen meer naar voor willen komen, waarbij bovendien kostbare tijd verloren gaat."



Afsluitend nawoord

Bij een event ligt volgens De Block de nadruk nog wel eens te veel op de inhoud, terwijl het ontvangst en afscheid net zo belangrijk zijn. "In een afsluitend nawoord kunt u zowel alle mensen die zich ingezet hebben voor het evenement als de bezoekers bedanken. Ook kunt u van deze gelegenheid gebruikmaken een conclusie van de dag te geven en het evenement langer in de hoofden van de bezoekers te laten zitten door nog een prikkelende open vraag te stellen of inspirerende opdracht mee te geven."



Maak een duurzame goodiebag

Een van de leukste onderdelen van een evenement zijn volgens De Block nog altijd de goodiebags. "Bezoekers zijn altijd erg geïnteresseerd in informatiemateriaal of gadgets waar ze na afloop nog een naar kunnen kijken of iets mee kunnen doen. Helaas krijgen ze ook vaak dingen aangereikt die niet relevant voor ze zijn, en die op het event zelf of daarna weggegooid worden. Door een zogenaamd goodiebag buffet op tafels te maken en lege goodiebags uit te delen geeft u mensen de gelegenheid zelf te pakken waar ze behoefte aan hebben."