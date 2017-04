 'Lunch op werkvloer ondermaats'

39 procent zwicht voor ongezonde tussendoortjes - Ruim twee derde van de werknemers vindt het belangrijk om gezond en gevarieerd te eten. Maar wat betreft het huidige aanbod scoort de Nederlandse werkgever ondermaats; 67 procent krijgt een onvoldoende.



Het ontbreekt aan variatie en gezonde producten. Dit blijkt uit onderzoek van Eurest, uitgevoerd door Multiscope onder ruim 1.000 werkende Nederlanders.

Het merendeel van de ondervraagden geeft aan elke dag een weloverwogen beslissing te maken in wat men eet, al geeft 39 procent toe soms te zwichten voor iets ongezonds. Een kwart vindt dan ook dat de werkgever meer zou moeten doen om gezonde voeding op het werk te stimuleren. Remco Kokkelink, commercieel directeur bij Eurest: "Werkgevers gaan er vaak vanuit dat werknemers niet zitten te wachten op advies van de baas, maar er is wel degelijk behoefte aan. U kunt werknemers eenvoudig inspireren door voedingswaarde bij producten te vermelden. Daarnaast is het belangrijk dat het gezonde aanbod er het aantrekkelijkst uitziet, goedkoop is en goed zichtbaar. Snacks hoeven heus niet helemaal van het toneel te verdwijnen, maar zorg er dan wel voor dat het écht iets lekkers is en geen koude kroket of een slappe croissant."



Ontbijt en gezonde tussendoortjes op de werkvloer

Een op de vijf Nederlanders geeft aan dat een gezonde lunch en een goed ontbijt de belangrijkste factoren zijn voor de ervaren vitaliteit gedurende de werkdag. Maar waar ontbijtvoorzieningen en gezonde tussendoortjes in het buitenland al gretig aftrek vinden op de werkvloer, loopt Nederland hier in achter. Ook zijn er maar een handjevol bedrijven waar je terecht kunt voor een avondmaaltijd. Kokkelink: "Ons leefpatroon verandert. Werk en privé loopt steeds meer door elkaar, maar bedrijfsrestaurants zijn over het algemeen nog erg traditioneel. Een gemiste kans, want zes kleine maaltijden per dag in plaats van drie grote zorgt voor een actieve stofwisseling en een stabiele bloedsuikerspiegel."



Werknemers zijn het meest tevreden over:

1. Werksfeer, onderlinge relatie met collega’s

2. Voldoende uitdaging in het werk

3. De mogelijkheid om de eigen werktijd te bepalen



Werknemers zijn het minst tevreden over:

1. Mogelijkheid tot ontspanning (tafeltennis, relaxruimte etc.)

2. Aanbod gezonde tussendoortjes

3. Faciliteren van een gevarieerde en gezonde lunch



Doorgeslagen met flexplekken

Wat betreft de mogelijkheid tot ontspanning, scoort de Nederlandse werkvloer eveneens ondermaats. Slechts tien procent geeft aan dat er voldoende faciliteiten zijn om te kunnen relaxen. Ook wordt er slecht gescoord op de mogelijkheid om te kunnen afzonderen. Kokkelink: "Veel vaste werkplekken hebben plaats gemaakt voor flexplekken. Je zou kunnen zeggen dat we daarin wellicht wat zijn doorgeslagen. Voor medewerkers moet het mogelijk blijven om zich te kunnen terugtrekken wanneer nodig. Het bedrijfsrestaurant is hier een geschikte ruimte voor. Buiten de lunchtijd uitermate geschikt om juist te kunnen afzonderen."