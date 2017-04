 Bovengemiddelde groei economie Brainport Eindhoven zet door

Regionale groeiverschillen klein dit jaar - Brainport Eindhoven slaagt erin voort te bouwen op de economische groei van 3,0 procent die in 2015 gerealiseerd is. In 2016 groeide de regionale economie met 2,8 procent, zo blijkt uit cijfers van het CBS.



De Nederlandse economie als geheel groeide met 2,2 procent. Het CBS meldt dat de regionale verschillen klein zijn dit jaar.



Stadsregio's

Van de vijf grootste stadsregio’s groeide de economie van regio Amsterdam het sterkst (3,0 procent) door de groeiende verhuur van en handel in onroerend goed, gevolgd door Brainport Eindhoven (2,8 procent). De economieën van de regio’s Utrecht (2,4 procent) en Rotterdam (2,3 procent) groeiden minder sterk, maar nog wel net bovengemiddeld. Den Haag had met 2,2 procent de kleinste groei.



Noord-Brabant

Andere regio’s in de provincie Noord-Brabant lieten ook mooie cijfers zien. Midden-Brabant groeide met 2,7 procent en West-Brabant met 2,6 procent; daarmee behoren beide regio’s tot de tien snelst groeiende regio’s van Nederland. Samen met Noordoost-Brabant (1,9 procent) kwam de provincie Noord-Brabant uit op een groei van 2,5 procent. Volgens het CBS is de groei in Noord-Brabant te danken aan de omvangrijke industrie.