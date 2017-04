 Bedrijven nog nooit zo slecht voorbereid op risico’s

Reputatieschade blijft grootste zorg - Het mondiale bedrijfsleven is sinds 2007 niet zo slecht voorbereid op risico’s als nu. Amper een kwart van de bedrijven (27 procent) heeft de belangrijkste bedreigingen voor de bedrijfsvoering onder controle.



Dat is het laagste percentage sinds de start van de Global Risk Management Survey van Aon. Economische, demografische en geopolitieke ontwikkelingen creëren samen met snelle technologische vooruitgang een nieuwe werkelijkheid met ongekende volatiliteit en onzekerheid.

Met het tweejaarlijkse onderzoek, waarvoor meer dan 1.800 CEO’s, CFO’s en risk managers wereldwijd zijn ondervraagd, brengt Aon de belangrijkste risico’s voor het bedrijfsleven in kaart.



Risico top tien

De tien belangrijkste zorgen van het mondiale bedrijfsleven zijn:

1. Reputatieschade

2. Economische neergang of langzaam economisch herstel

3. Toenemende concurrentie

4. Veranderingen in wet- en regelgeving

5. Cybercriminaliteit

6. Gebrekkige innovatie of onvoldoende aansluiten bij klantbehoeften

7. Onvermogen toptalent aan te trekken en vast te houden

8. Onderbreking van de bedrijfsvoering

9. Politieke risico’s en onzekerheden

10. Wettelijke aansprakelijkheid



Politieke risico’s terug in top tien

Het onderzoek laat zien dat oude uitdagingen urgenter en complexer zijn dan ooit. Dat komt door een mix van economische, demografische en geopolitieke trends in combinatie met snelle technologische vooruitgang. Zo zijn zowel de noteringen van politieke risico’s als cybercrime fors gestegen, respectievelijk van vijftien naar negen en van negen naar vijf. Beide risico’s staan nu prominent in de top tien.



Nieuwe bronnen van onzekerheid

"Opvallend is dat ontwikkelde landen die vroeger om hun politieke stabiliteit bekendstonden, nu nieuwe bronnen van onzekerheid worden," zegt Alex van den Doel, Managing Director van Aon Global Risk Consulting. "Zaken als Brexit en opkomend populisme en protectionisme maken dat beheersing van politieke risico’s relevanter wordt."



Onderling verbonden

Van den Doel wijst erop dat risico’s steeds meer onderling verbonden zijn. "De technologische sector is bijvoorbeeld gewend personeel aan te trekken uit alle delen van de wereld. Als het immigratiebeleid in Noord-Amerika en Europa verandert, kan het moeilijker worden om toptalent aan te trekken en vast te houden. Het is daarom cruciaal dat organisaties risico’s multidisciplinair te lijf gaan en ook nieuwe tactieken verkennen voor de aanpak ervan."

Van den Doel voegt toe: "De tijden zijn voorbij dat risicomanagement bij één functie was belegd. Risicomanagement moet ook op de agenda staan van de CFO, HR, het Hoofd Juridische Zaken en commerciële en operationele functies."



Reputaties extra kwetsbaar door social media

Reputatieschade voert nog steeds de ranglijst van risico’s aan. Defecte producten, frauduleuze handelspraktijken en corruptie blijven de belangrijkste bedreigingen voor bedrijven. Social media vergroten de impact van dergelijke incidenten aanzienlijk, waardoor bedrijven alleen maar kwetsbaarder worden voor dit risico.



Cyberrisico’s relevanter door GDPR

Cybercriminaliteit steeg sterk op de ranglijst, van de negende naar de vijfde plaats. Voor bedrijven in Noord-Amerika is het zelfs de grootste zorg. Deze stijging komt vooral doordat cyberincidenten vaker voorkomen. Crisisplannen worden bovendien steeds complexer onder invloed van strengere regelgeving en verplichtingen om incidenten te melden. De regels worden internationaal alleen maar strenger, bijvoorbeeld in de vorm van de GDPR van de EU die in 2018 in werking treedt. Overtreding van de GDPR kan tot hoge boetes leiden.



Disruptieve technologieën opkomend risico

Disruptieve technologieën en innovatie zijn een opkomend risico. Dit jaar staat het risico nog ‘slechts’ op plaats twintig, maar in 2020 staat dit naar verwachting in de top tien. Bedrijven uit diverse sectoren – ook buiten de technologiebranche – zijn zich steeds bewuster van de impact die innovatie kan hebben. Dat lijkt vooral het gevolg van de recente introductie en acceptatie van nieuwe technologieën, zoals drones, zelfsturende auto’s en geavanceerde robotica.

Dat zorgt er mede voor dat het risico van toenemende concurrentie steeg naar de derde plaats. Veel leidinggevenden ervaren zoveel competitie dat ze moeite hebben om helder te omschrijven in welke sector en met welke bedrijven ze precies concurreren.



Immateriële bezittingen

"Andere opvallende bevindingen bevestigen het beeld dat de risico’s zich verschuiven van de fysieke bezittingen op de balans naar de immateriële," aldus Van den Doel. "Juist die immateriële risico’s worden meer beïnvloed door digitale dreigingen. Niet voor niets is het risico van fysieke schade gedaald terwijl cybercriminaliteit juist is gestegen."

Tot slot valt op dat verstoring van de distributie- of toeleveringsketen gezakt is naar de laagste notering sinds 2009. Het risico daalde van plaats veertien naar negentien.