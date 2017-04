 LinkedIn doorbreekt grens van 500 miljoen leden

78 procent van de Nederlandse beroepsbevolking actief op LinkedIn - LinkedIn, ‘s werelds grootste professionele netwerk, heeft gisteren de grens van 500 miljoen leden wereldwijd doorbroken. Het platform, dat in 2003 startte, is inmiddels actief in meer dan 200 landen.



Per seconde melden zich ergens ter wereld twee nieuwe professionals aan. Nederland passeerde recent de grens van zeven miljoen leden. Met een beroepsbevolking van negen miljoen, is 78 procent van de Nederlandse professionals op LinkedIn te vinden.



Nederlands talent behoort tot koplopers online netwerken

Netwerken zit Nederlanders in het bloed. Dat blijkt ook uit de top vijf van nationaliteiten met de meeste connecties. Nederland staat daar op een tweede plek. De eerste plek wordt ingenomen door professionals uit de Verenigde Arabische Emiraten, op drie staat talent uit Singapore. Het Verenigd Koninkrijk volgt op vier, plek vijf wordt ingenomen door Denemarken.

LinkedIn vergeleek ook het gebruik van het platform in grote steden wereldwijd. Wat blijkt? Professionals uit de metropoolregio Amsterdam zijn, na talent uit Londen, de meest actieve netwerkers. San Francisco, Jakarta en Milaan maken de top vijf compleet.



Economic Graph

LinkedIn’s visie is om met het netwerk economische kansen te creëren voor iedereen die onderdeel is van de wereldwijde beroepsbevolking. Met een half miljoen leden zet LinkedIn een grote stap richting het in kaart brengen van de wereldeconomie. Inmiddels bevat het platform ruim tien miljoen actieve banen en zijn er ruim negen miljoen bedrijven te vinden. Elke nieuwe connectie zorgt voor 400 potentiële nieuwe relaties, toegang tot 100 potentiële werkgevers en gemiddeld 500 mogelijke banen.