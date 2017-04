 Woningfinanciering kan voor meer mensen toegankelijk én verantwoord

Starter en zzp'er valt nog te vaak buiten de boot - In het eerste kwartaal van 2017 sloten 28.300 huishoudens een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG), een lichte stijging ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.



De positieve kwartaalresultaten bieden het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) een goede basis om verder te werken aan maatwerkoplossingen voor doelgroepen in de woningmarkt. Zodat ook deze groepen op verantwoorde wijze de uitgaven voor een koopwoning kunnen financieren.

Arjen Gielen, algemeen directeur van het WEW licht toe: "Een aantal groepen op de woningmarkt dreigt echt tussen de wal en het schip te raken. We zien dit heel duidelijk bij starters en zelfstandigen zonder personeel, maar het speelt breder. Het WEW wil deze mensen op weg helpen door maatwerk in woonfinanciering te standaardiseren."



Steeds vaker eigen geld meebrengen

Een van de redenen waarom de toegang tot de woningmarkt voor bepaalde groepen onder druk komt te staan, is de wettelijke verlaging van de maximale Loan to Value (LTV) voor woninghypotheken. De verlaging van het maximale leenbedrag ten opzichte van de waarde van de woning beschermt huizenkopers tegen overkreditering. Hierdoor worden hypotheken veiliger. De aangescherpte regelgeving betekent echter ook dat mensen meer eigen geld moeten meenemen om een hypotheek te kunnen afsluiten. Vooral starters komen hierdoor in de knel, omdat zij vaak onvoldoende eigen middelen hebben om een huis te kunnen kopen, terwijl de huursector geen betaalbaar alternatief biedt.

Daarnaast leiden automatisering en digitalisering tot meer standaardisering in het hypotheekproces, waardoor specifieke groepen, zoals zzp’ers, flexwerkers en senioren, moeite hebben om verantwoorde financiering voor hun woonwens te vinden.



Advies aan het kabinet: maatwerk in leennormen

Voor degenen die er nog niet in slaagden hun woonwens verantwoord te financieren, werkt het WEW daarom in 2017 aan slimme oplossingen om ‘maatwerk situaties’ te standaardiseren. Het WEW adviseert ook het toekomstige kabinet om meer maatwerk in de leennormen mogelijk te maken.

Gielen: "Op die manier blijft woningfinanciering toegankelijk én toch ook verantwoord. Die balans vinden is essentieel, en kan zonder allerlei nieuwe regels of regelingen in te voeren. Het verkennen van nieuwe wegen is noodzakelijk. Het WEW is daar vanuit haar maatschappelijke missie al mee gestart. Natuurlijk willen we dat samen met de overheid en de markt doen."