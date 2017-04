 Eén op de acht Nederlanders staat rood

Auto blijft belangrijkste leendoel - Bijna één op de acht Nederlanders tussen 25 en 60 jaar oud (twaalf procent), staat op dit moment rood. Dit blijkt uit onderzoek van Markteffect in opdracht van Geldshop.



Binnen het onderzoek, dat werd gehouden in het eerste kwartaal van 2017, werden 711 Nederlanders ondervraagd.



Gebruik van kredietfaciliteiten

Twaalf procent van de Nederlanders (tussen 25 en 60 jaar oud) staat op dit moment rood. 48 procent van de mensen die op dit moment geen gebruik maakt van roodstand, heeft dit in het verleden wél gedaan.

Ook het creditcardgebruik onder Nederlanders valt op. 30 procent van de Nederlanders tussen (25 en 60 jaar oud) is in het bezit van een creditcard. Nederlanders van 35 jaar of ouder (36 procent) beschikken vaker over een creditcard dan respondenten tussen 25 en 34 jaar (negentien procent). Verder heeft zo’n vier procent van de Nederlanders een doorlopend krediet of een persoonlijke lening lopen bij een kredietverstrekker.



Nederlander leent ruim 10.000 euro

Het gemiddelde leenbedrag bedraagt 10.082. Hoe ouder en hoe hoger het inkomen, hoe hoger het maximaal geleende bedrag. Dit maximaal geleende bedrag is bij mannen (12.860) gemiddeld hoger dan bij vrouwen (6.700).



Auto voornaamste leendoel

Nederlanders die momenteel een doorlopend krediet of een persoonlijke lening hebben lopen, lenen voornamelijk om een auto te kunnen kopen (40 procent) of om een restschuld (30 procent) te kunnen aflossen. Investeringen in de eigen woning volgen daarna als leendoel.

Het is opvallend dat de auto als voornaamste leendoel uit het onderzoek komt. De auto is, zo blijkt uit het onderzoek, namelijk ook een leendoel waarvoor men absoluut niet zou willen lenen. Men zou echter juist willen sparen voor een auto.



Bekijk alle onderzoeksresultaten op de website van Geldshop.