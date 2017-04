 Managers: laat uw assistant zich niet achter u verschuilen!

Assistent moet zelf in actie komen en geschikte opleiding kiezen - Dat assistants niet alleen een bloemetje meer willen voor secretaressedag is bekend. Door een steeds uitdagender takenpakket zouden zij het liefst een opleiding of cursus krijgen van het management.



Helaas hebben veel assistants het gevoel dat hun manager niet wil dat zij zich ontwikkelen. Nieuw onderzoek wijst echter uit dat dit niet het geval is en dat managers juist wél willen dat hun assistant blijft leren en zodoende investeren in hun toekomst.



Doorleren

Assistant2 heeft een onderzoek uitgevoerd onder 500 managers om na te gaan hoe belangrijk zij het vinden dat hun assistant door blijft leren. Hieruit blijkt dat 96,3 procent van de managers het weldegelijk belangrijk vindt, juist omdat de assistant anno 2017 meer verantwoordelijkheid heeft. Zij zijn van mening dat het tevens bij zal dragen aan betere werkresultaten, minder ziekteverzuim en een prettigere werksfeer. Uit het onderzoek blijkt ook dat 85 procent van de ondervraagde managers hun assistants hiervoor momenteel al ruimte geven, door opleidingen en cursussen aan te bieden, alleen moeten de assistants zelf wel actie ondernemen om er iets mee te doen. Als gekeken wordt naar de gebieden waarin managers deze opleidingen en cursussen aanbieden, blijkt dit vooral op het gebied van persoonlijke ontwikkeling (63 procent), digitale communicatie (55 procent) en projectmanagement (44 procent). Acht op de tien managers zien de rol van hun assistant voornamelijk als ondersteunend, maar managers benadrukken dat het ook in deze rol belangrijk is voor assistants om te blijven werken aan soft- en hardskills.



Soft skills

Deze resultaten zijn tegenstrijdig met het onderzoek van Assistant2 van vorig jaar. De 350 ondervraagde assistants gaven aan dat zij welwillend zijn om door te leren, specifiek op het gebied van assertiviteit en samenwerking (softskills). Echter, laten zij zich tegenhouden door het idee dat hun management dit niet op prijs stelt om persoonlijk door te groeien. Stimulans van hun managers door middel van cursussen werd vervolgens aangeraden.



Ruimte versus kans

Op basis van huidig onderzoek kan geconcludeerd worden dat managers wel de ruimte geven voor ontwikkeling, maar dat assistants deze kans niet aangrijpen. "Het is zaak dat de assistants nu zelf in beweging komen en op zoek gaan naar hun passie door middel van opleidingen en cursussen," aldus Fons Scheltema, directeur-eigenaar van Assistant2. Hij stelt dat mensen die werken vanuit hun passie productiever en efficiënter werken en dat het belangrijk is om stress en burn-outs te kunnen voorkomen. Een uitkomst voor managers zou volgens hem het instellen van twee verplichte cursusdagen voor assistants zijn. Scheltema roept in ieder geval alle assistants op om ‘die stap naar voren te zetten en naast zijn of haar manager te gaan staan’. Verschuilen is verleden tijd.