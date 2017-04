 Groei banen en omzet in veiligheidscluster

Investeren in veiligheid blijft noodzakelijk om groei vast te houden - In de veiligheidssector zijn het afgelopen jaar 1.000 nieuwe banen gecreëerd en is de omzet met 4,8 procent gestegen naar 7,2 miljard euro. De toegevoegde waarde van deze sector aan de nationale economie is met 6,2 procent gestegen tot 3,8 miljard euro.



Dit blijkt uit het onderzoek van ‘Policy Research Corporation’ naar de economische potentie van het nationale veiligheidscluster The Hague Security Delta (HSD). Dit is een groei boven het landelijke gemiddelde van 2,1 procent. Om deze groei vast te kunnen houden blijft investeren in het cluster noodzakelijk.



Drie kernen

Het Nederlandse veiligheidscluster heeft drie belangrijke kernen in Twente, Brabant en Den Haag, waar ook de HSD Campus gevestigd is. Binnen deze kernen wordt de grootste groei gerealiseerd. Richard Franken, algemeen directeur HSD: "Het gaat hierbij om groei van bestaande bedrijven, die door samen te werken en te innoveren konden uitbreiden én om buitenlandse veiligheidsbedrijven die zich in Nederland zijn gaan vestigen. Je ziet dat de aanwezigheid van het cluster en de Campus een grote aantrekkingskracht heeft. Steeds vaker worden in Nederland internationale veiligheidscongressen georganiseerd en openen buitenlandse veiligheidsorganisaties een kantoor op of nabij de Campus. Dat vertaalt zich direct door in extra banen en omzet voor Nederland. Niet alleen op veiligheidsgebied, maar ook bij de dienstverlenende sectoren, zoals adviesbureaus, taxi’s en hotels."



Haagse regio

De cijfers laten zien dat er in de regio Den Haag vorig jaar 31 nieuwe veiligheidsbedrijven en 400 nieuwe banen bij zijn gekomen. De in totaal 406 bedrijven die werkgelegenheid bieden aan 15.200 mensen zijn bij elkaar goed voor een omzet van 2,27 miljard euro en leveren een toegevoegde waarde van 1,23 miljard euro aan de Nederlandse economie. Saskia Bruines, wethouder Kenniseconomie, Internationaal, Jeugd en Onderwijs van de gemeente Den Haag: "Het is mooi om te zien dat de HSD Campus deze spin-off geeft. Het veiligheidsdomein levert werkgelegenheid op voor onze regio. Tel daar nog eens het aantal banen (13.200) bij op van de veiligheidsdiensten, zoals politie en brandweer en je ziet waarom wij de internationale stad van Vrede, Recht en Veiligheid zijn."



Concrete resultaten

In totaal hebben twaalf internationale veiligheidsbedrijven zich in 2016 in Nederland/Zuid-Holland gevestigd, waaronder Red Tullip Systems uit USA/Denemarken, Andrupos uit Duitsland en Payatu en E2labs uit India. Ook bij het binnenhalen van internationale congressen is goed resultaat behaald. Dit aantal komt uit op elf. Voorbeelden hiervan zijn een congres over Smart Secure Cities, Critical Infrastructure Protection & Resilience Europe, hardware i.o. en European Conference on Blockchain. HSD werkt hiervoor nauw samen met het NFIA, InnovationQuarter en de gemeente Den Haag. Er zijn onder andere soft landing programma’s met Canada en de VS opgezet.

Joris den Bruinen, adjunct directeur HSD: "Om deze groei en rendementen door te kunnen zetten, blijft investeren noodzakelijk. Zo organiseren we eind september in Den Haag weer een tweede Cyber Security Week, die vele internationale bezoekers, inkomende handelsmissies en pers naar de stad brengt. Een prachtig voorbeeld hoe deze investeringen direct leiden tot economisch rendement én waarmee we Nederland als ‘secure digital gateway to Europe’ kunnen profileren."