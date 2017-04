 Een op de vijf ontbijt voor de tv

Populariteit brood neemt af, zuivel steeds vaker op ontbijttafel - Een op de vijf Nederlanders kijkt televisie tijdens het ontbijt en een kwart van de Nederlanders slaat het ontbijt nog steeds over. Als er wel ontbeten wordt, gebeurt dat bij voorkeur aan de keukentafel of op de bank.



Dat blijkt uit onderzoek dat Campina in samenwerking met onderzoeksbureau Novio Research verrichtte naar Nederlandse ontbijtgewoonten. Opvallend is dat de populariteit van brood en crackers als ontbijt in de afgelopen vijf jaren lijkt afgenomen. Zuivel staat daarentegen steeds vaker op de ontbijttafel.



De zes opvallendste onderzoeksresultaten op een rij:



1. Een op de vijf Nederlanders kijkt televisie tijdens het ontbijt.



2. Zuivel staat steeds vaker op de ontbijttafel, brood en crackers minder vaak.



3. Een kwart van de Nederlanders slaat het ontbijt nog steeds over.



4. Een meerderheid van de Nederlanders ontbijt uit gewoonte.



5. Het merendeel van de Nederlanders besteedt maximaal vijf minuten aan het bereiden van het ontbijt.



6. Sportend Nederland ontbijt het liefst vóór het sporten.



Bank populaire plek voor ontbijt

Naast televisiekijken zijn ook 'niets doen' (17,8 procent), het lezen van de krant (13,4 procent) en praten met vrienden, familie of collega's (13,8 procent) veelgenoemde 'bezigheden' tijdens het ontbijt. Voor ongeveer een derde van de ondervraagden is de bank de favoriete ontbijtplek. De populariteit van zuivel als ontbijt lijkt toegenomen in de afgelopen vijf jaar. Brood en crackers worden nog steeds verreweg het meest gegeten tijdens het ontbijt, al blijkt uit dit onderzoek dat de populariteit afneemt. Ook is gevraagd naar het ultieme guilty pleasure ontbijt, met als opvallende keuzes onder andere het broodje kroket of rookworst, champagne, donuts en sushi.



Gewoontedieren en snelle ontbijters

Een kwart van de ondervraagden slaat het ontbijt nog steeds over. Doordeweeks zien Nederlanders het ontbijt voornamelijk als een gewoonte (60,8 procent) en een bron van energie (41,2 procent). In het weekend nemen Nederlanders vaker de tijd om van het ontbijt te genieten. Ruim de helft van de ondervraagden sport minimaal één keer per week, waarbij een meerderheid doorgaans voorafgaand aan het sporten ontbijt. Snelheid is ook een factor van belang voor ontbijtend Nederland en niet alleen als er moet worden gesport. Bijna de helft van de ondervraagden besteedt maximaal vijf minuten aan het klaarmaken van het ontbijt. Of het weekend is lijkt voor veel Nederlanders niet veel uit te maken: ruim een kwart trekt er op zaterdag en zondag slechts zes tot tien minuten voor uit.