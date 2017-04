 Verkiezingen Overheidsmanager geopend

Voor de Overheidsmanager van het Jaar is het thema 'Wie durft in de wind te staan?!' - Op 20 november 2017 worden de Overheidsawards uitgereikt aan de Overheidsmanager van het Jaar en Beste Overheidsorganisatie van het Jaar 2017. Vanaf nu is de mogelijkheid tot nomineren voor beide verkiezingen geopend.



De jury is op zoek naar innovatieve oplossingen en excellent presterende overheidsorganisaties. Nominaties voor de Beste Overheidsorganisatie zijn welkom tot 1 september 2017 via deze link.



Wie durft?

Voor de Overheidsmanager van het Jaar is het thema 'Wie durft in de wind te staan?!' De maatschappelijke en politieke omgeving vraagt van overheidsmanagers dat zij hun werk en rol goed positioneren en uitleggen aan burgers en collega's. Dit vergt competenties als lef om los te laten, vaste patronen te doorbreken en soms kwetsbaar te zijn. Kortom een overheidsmanager die verbinding maakt tussen de leefwereld van de burger en de rol van volksvertegenwoordiging. Nominaties voor de Overheidsmanager van het Jaar zijn welkom tot 1 juli 2017 via overheidsmanager.nl.