 Bedrijven en overheidsorganisaties laten miljoenen liggen

Slecht gebruik van de mogelijkheden van inkoopsoftware kost miljoenen - Volgens de consultants van Qando is nog heel veel winst te behalen met de inzet van inkoopsoftware, met name door het gebruik van goede data, de integratie tussen systemen en de samenwerking met leveranciers.



Achraf Talhaoui, managing partner bij Qando geeft aan dat er een besparing mogelijk is van minimaal tien procent over alle inkoopuitgaven bij bedrijven in de industrie, zorg en financiele sector, maar ook bij (semi-)overheidsorganisaties en ZBO's, als er meer aandacht komt voor beter gebruik van inkoopsoftware.



Inkoopsoftware-onderzoek

Qando heeft de resultaten van haar jaarlijkse inkoopsoftware-onderzoek in de Nederlandse markt bekend gemaakt. De invloed van het gebruik van inkoopsoftware op de prestaties deze organisaties is significant, echter is de adoptie van deze software, bestaande uit meerdere inkoopmodules, is beperkt.



Losse inkoopmodules

De adoptie van ‘losse’ inkoopmodules stijgt over de gehele linie, met name Purchase-2-Pay en E-sourcing geven hoge groeicijfers: respectievelijk veertien en achttien procent. Het is echter opvallend dat er slechts een kleine stijging in koppelingen tussen de verschillende inkoopmodules is waar te nemen, terwijl integratie van modules juist zorgt voor betere inkoopprestaties. Respondenten met meer dan vijf koppelingen rapporteren 31 procent betere prestaties dan respondenten met evenveel modules maar minder koppelingen.