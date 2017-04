 Energieneutraal pand biedt voordelen

Energieneutraal pand is financieel aantrekkelijk - Energieneutraal bouwen, duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het zijn zomaar een paar termen die u steeds vaker hoort.



Jos Ruiter van EnergieActie.net geeft uitleg over de voordelen voor het bedrijfsleven bij de bouw of verbouwing van een energieneutraal pand.



Wanneer is een pand energieneutraal?

Een energieneutraal pand biedt volgens Arends grote voordelen. Maar wanneer is een pand nu eigenlijk energieneutraal? "Een pand is energieneutraal als er op jaarbasis geen fossiele of nucleaire brandstof nodig is om het gebouw op te richten, te gebruiken of af te breken. Kortom: als er eigenlijk geen ‘grijze’ stroom meer wordt gebruikt."

Bij energieneutraliteit wordt uitgegaan van de projectgrens, legt Arends uit: "Het energiegebruik binnen de projectgrens is gelijk aan de hoeveelheid duurzame energie die binnen de projectgrens wordt opgewekt. Bedrijven mogen ook energie van andere plekken halen, maar dan moet die energie aan het project worden toegekend."



Waarom energieneutraal?

Waarom ondernemers en managers zich zouden moeten inzetten voor een energieneutraal pand, heeft meerdere redenen, zegt Arends: "Er zijn natuurlijk financiële redenen, maar ook het comfort, het imago en de regelgeving tellen mee. In 2020 moeten bijvoorbeeld alle nieuw gebouwde panden energieneutraal zijn."

Arends ziet dat er ook bij bestaande gebouwen wordt gewerkt aan het energieverbruik: "Het Rijk heeft ‘BENG’ bedacht. Dat zijn ‘bijna-energieneutrale gebouwen’. Daarmee wil de overheid Nederlanders motiveren om echt richting de nulgrens te werken."



Lagere energiekosten

Als grootste voordeel noemt Arends het financiële aspect van een energieneutraal pand: "Energie is vaak een grote kostenpost. Zeker als het om grote gebouwen gaat. Door energieneutraal te bouwen worden de energiekosten gereduceerd. Er spelen natuurlijk nog wel een paar andere kosten mee."

Met deze kosten doelt Arends op de totale exploitatielasten: "Daar tellen we nog rente en onderhoud bij op. Het is natuurlijk mooi als deze kosten ook lager zijn. Vergeet niet dat dit niet alleen met de energiebesparende maatregelen te maken heeft, maar vooral ook van de financieringsconstructie."



Meer comfort

"Energieneutraal werken betekent niet per se dat er zonnepanelen op het dak moeten komen, maar het betekent werken aan relatief kleine oorzaken van sluipverbruik", vertelt Arends. Hij wijst bijvoorbeeld op een goede warmte-isolatie, het dichten van kieren, het gebruik van zonwering en op de gebruiker afgestemde installaties voor verwarming.

Arends stuurt ook aan op verbetering van het comfort in gebouwen: "In veel Nederlandse gebouwen is het ‘s morgens koud en wordt het in de loop van de dag warm. Of medewerkers regelen zelf de temperatuur. Het is beter om een goed klimaatsysteem aan te leggen en goed te ventileren. Uit onderzoek blijkt dat energiezuinige gebouwen de basis leggen voor een gezond binnenmilieu, waarmee ook de gezondheid van uw medewerkers verbetert."



Waardevastheid

Volgens energie-expert Arends zijn energieneutrale gebouwen waardevaster: "In het geval van een kantoor betekent dit dat de beleggingswaarde hoger is. Dat hebben beleggers uitgevonden in verschillende projecten. Er is ook onderzoek gedaan naar duurzame kantoren, en wat bleek? Duurzame kantoren hebben nu al een relatief hoge opbrengst uit de huur. Eigenlijk is energieneutraal bezig zijn nu al een ontzettende must."



Europese regelgeving

Ook de Europese regelgeving beveelt aan tot het ondernemen van actie, vertelt Arends: "Ik volg de ontwikkelingen op het gebied van de Europese regelgeving al een tijdje. De doelstellingen worden maar niet behaald en nu moet er echt iets gebeuren. Daarom moet vanaf 31 december 2020 alle nieuwbouw minstens ‘bijna energieneutraal’ zijn. Dat staat in de Europese richtlijn."

Arends haalt het zogenaamde Lente-akkoord aan: "Commercieel vastgoed moet straks 50 procent energiezuiniger zijn dan volgens de bouweisen die in 2007 werden afgesproken. Er is werk aan de winkel."



Een beter imago

Het nut van energieneutraal bouwen voor het bedrijfsleven wordt onderschat, stelt Arends. Hij vindt dat bedrijven het goede voorbeeld zou moeten geven: "Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn tegenwoordig kernwaarden voor ieder bedrijf."

Arends geeft als voorbeeld het kantoor van een bouwbedrijf: "Als het bouwbedrijf zelf een duurzaam kantoor heeft, kan dat als voorbeeldproject dienen. Op die manier laat het bedrijf zien dat er de nodige know-how is om vergelijkbare projecten uit te voeren. Dat is een boost voor het imago. En misschien levert dat nog een aantal extra orders op."