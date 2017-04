 Philips en Máxima Medisch Centrum aantrekkelijkste werkgevers 2017

Wat maakt een werkgever aantrekkelijk? - Philips en Máxima Medisch Centrum zijn benoemd als meest aantrekkelijke werkgever van 2017. Dit is het resultaat van het Randstad Employer Brand Research onder 13.080 Nederlanders tussen de achttien en 65 jaar naar de aantrekkelijkheid van bedrijven.



In dit onderzoek scoren werkenden en niet-werkenden bekende en minder bekende werkgevers op onder andere primaire- en secundaire arbeidsvoorwaarden, carrièremogelijkheden, baanzekerheid en werksfeer. Uit 453 organisaties kozen zij de twee Eindhovense bedrijven uit de technologie- en zorgsector als winnaar van de Randstad Award 2017.

Respondenten geven ook antwoord op de vraag welke aspecten van belang zijn om als werkgever aantrekkelijk gevonden te worden. Algemeen directeur Randstad Reiant Mulder reikte de prijs uit: "Beide bedrijven mogen trots zijn. Deze waardering komt direct van het Nederlands publiek. Het valt op dat zowel Philips als Máxima Medisch Centrum in de kopgroep zitten als het gaat om een goede balans tussen werk en privé. Philips scoort daarnaast hoog op het gebied van nieuwste technologieën en carrièremogelijkheden. Maxima Medisch Centrum blinkt uit in snelle groei in waardering en forse stijging van naamsbekendheid."



Werken bij überhippe digitale bedrijven niet in trek

Een opvallend resultaat uit het onderzoek is dat 68 procent van de werkenden niet direct warm loopt voor een baan bij een überhip techbedrijf. Dat geldt voor maar liefst 68 procent van de werkenden in Nederland. 83 procent verwacht dat werken in een digitale innovatieve omgeving niet bij hem of haar past. Veel werkenden denken dat hun vaardigheden niet aansluiten (68 procent) en volgens 67 procent zou er in zulke bedrijven een harde bedrijfscultuur bestaan en is er een hoge werkdruk (52 procent) met weinig zekerheid (45 procent).