 Jaguar F-PACE verkozen tot beste en mooiste auto ter wereld

- De Jaguar F-PACE is officieel de beste en mooiste auto ter wereld. De performance SUV scoorde een dubbele overwinning bij de 2017 World Car Awards in New York.



Hier is de F-PACE verkozen tot ‘World Car of the Year’ én won hij de titel ‘World Car Design of the Year’.

De F-PACE, Jaguars bestverkopende model ooit, is pas de tweede auto in de dertien jarige geschiedenis van de World Car Awards met een dubbele overwinning. De jury van de prestigieuze autoverkiezing bestaat uit 75 autojournalisten uit 24 landen.



Jaguar wint voor het eerst

Het is voor het eerst dat Jaguar als winnaar uit de bus komt bij de World Car Awards. De Jaguar XE behoorde in 2016 tot de finalisten van de World Car Design of the Year Award. Als overall-winnaar versloeg de F-PACE dit jaar de Audi Q5 en de Volkswagen Tiguan in de finale. In de finale van de World Car Design of the Year Award hield Jaguars performance SUV de Mercedes-Benz S-Klasse Cabriolet en de Toyota C-HR achter zich.



Eerste SUV

De F-PACE is Jaguars eerste SUV en draagt voor een groot deel bij aan de recordafzet van het Britse automerk, mede door de grote interesse van nieuwe klanten. Samen met de andere succesvolle productlijnen is Jaguar momenteel het snelst groeiende automerk in Europa.