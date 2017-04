 Private leaserijder kiest vaker maatwerk

Eén derde van de private leasecontracten tussen 300 en 400 euro per maand - Nederlandse private leaserijders kiezen in vergelijking met vorig jaar steeds vaker voor een contract met een langere looptijd. Ook is er een duidelijke verschuiving in het maandtermijnbedrag.



Waar in 2015 veel leaserijders kozen voor een leasetermijnbedrag tussen de 200 en 250 euro per maand (24 procent), verschuift dit bedrag naar 300 en 400 euro (30 procent). Dit stelt de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA) op basis van recent onderzoek.



Private lease

Private lease maakt inmiddels tien procent uit van het totaal aantal door VNA-leasemaatschappijen geleaste personenauto"s. Het aantal private leasecontracten is het afgelopen jaar met 78 procent gestegen ten opzichte van 2015. Meer dan de helft van alle contracten is in 2016 nieuw afgesloten. Renate Hemerik, directeur van de VNA: "De cijfers onderschrijven dat er echt een serieuze markt voor private lease is. Ten opzichte van het totaal aantal auto"s in Nederland is het aandeel nog niet heel groot, maar steeds meer consumenten nemen private lease mee in hun afwegingen. Daarbij kiezen consumenten eerder voor een complete auto die volledig naar wens is en past bij de persoonlijke situatie, dan voor een actiemodel. Zij zijn bereid daarvoor ook iets meer geld te spenderen."



Looptijd leasecontracten tussen twee en vier jaar

De maandelijkse kosten van private leasecontracten zijn afhankelijk van het type auto, de looptijd van het contract en de te rijden kilometers. Vergeleken met 2015 is er een verschuiving naar contracten van langer dan drie jaar. Bij zeventig procent van de contracten is er een kilometrage van 15.000 kilometer afgesproken. Er is een kleine verschuiving te zien: het aantal auto’s dat wordt ingezet tussen de 10.000 en 15.000 kilometer stijgt naar 42 procent en het aantal auto"s met een contract minder dan 10.000 kilometers daalt van 28 procent naar 24 procent.

Hemerik: "Het is positief om te zien dat er door consumenten reeëler naar het aantal te rijden kilometers wordt gekeken. Minder dan 10.000 kilometer levert wellicht in eerste instantie een gunstig maandtarief op, maar als uvervolgens veel moet betalen aan meer gereden kilometers, bent u een dief van uw eigen portemonnee. Vanuit het Keurmerk Private Lease, mede door de VNA opgericht in 2016, is het een duidelijk doel om consumenten te beschermen én om ze te helpen de juiste keuze te maken. Leasemaatschappijen verbonden aan het keurmerk moeten aan een uitgebreid pakket van eisen voldoen, waardoor de consument weet dat zij veilig, verantwoord en vertrouwd een auto kunnen leasen." Eind 2016 waren al twee op de drie nieuwe ingezette private lease contracten ingezet onder het Keurmerk Private Lease.



Lichte stijging oudere private-leaserijders

Uit het onderzoek blijkt ook dat de leeftijdscategorie 46 tot 55 met 26 procent de groep is die de meeste autoleasecontracten afsluit onder zowel vrouwen als mannen, gevolgd door 36-45 jaar (23 procent) en 26-35 jaar (21 procent). Vergeleken met 2015 is het aandeel oudere (56+) private lease-rijders licht gestegen ten opzichte van jongeren. De geschatte gemiddelde leeftijd gaat daarmee van 44 naar 45 jaar. Hemerik: "Juist voor senioren is het een overweging om voor private lease te kiezen. Men hoeft het spaargeld niet te investeren in de aankoop van de auto. Die grote geldsom voor een nieuwe auto houdt men op de spaarrekening en kan men aan andere zaken besteden. Daarbij komt dat de auto niet verkocht hoeft te worden als autorijden er na een paar jaar niet meer in zit, of als de berijder overlijdt. Wij adviseren consumenten dan ook om zich bij interesse goed te verdiepen in verschillende aanbieders en te kijken welk aanbod het beste past bij de persoonlijke situatie."