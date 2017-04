 Vrouwenberoepen toekomstbestendiger dan mannenberoepen

Vrouwenberoepen minder bedreigd door robots - Uit een analyse van typische mannenberoepen en vrouwenberoepen blijkt dat vooral mannenberoepen door de robots bedreigd worden.



De werkzaamheden die worden uitgevoerd in typische mannenberoepen zijn een stuk gevoeliger voor robotisering en digitalisering dan de werkzaamheden bij vrouwenberoepen. Bij de top tien van mannenberoepen bedraagt het gemiddelde robotiseringspercentage 62 procent. Bij de top tien van vrouwenberoepen is dit percentage aanzienlijk lager met een score van 38 procent.

De werkzaamheden die horen bij echte mannenberoepen als lasser, metaalbewerker en bouwvakker lopen een veel groter risico op robotisering dan de werkzaamheden bij vrouwenberoepen als verloskundige, tandartsassistent en pedagogisch medewerker.



Fysieke beroepen

‘Echte’ mannenberoepen zijn vooral fysieke beroepen in de hoek van de techniek, bouw en apparatuur. Veel van deze fysieke werkzaamheden zijn vaak goed te automatiseren of kunnen op termijn door robots uitgevoerd worden. Vrouwenberoepen zijn vooral te vinden in de zorg en de dienstverlening. De werkzaamheden die bij deze mensgerichte of servicegerichte beroepen horen zijn over het algemeen minder goed te automatiseren.



Top drie mannenberoepen



-Elektronisch ingenieur (100 procent mannen)



-Metaalbewerker (100 procent mannen)



-Lasser (100 procent mannen)





Top drie vrouwenberoepen



-Medisch praktijkassistenten zoals een tandartsassistent (97 procent vrouwen)



-Apothekersassistent (95 procent vrouwen)



-Secretaresse (94 procent vrouwen)



Over de berekeningen

Jobpersonality berekende de verhouding mannen en vrouwen in de beroepen op basis van de cijfers van het CBS en maakte op basis van deze analyse een top tien met mannenberoepen en vrouwenberoepen. De robotiseringspercentages zijn afkomstig uit een onderzoek van de Universiteit van Oxford en door Jobpersonality naar het Nederlands vertaald.

De top tien van mannenberoepen en vrouwenberoepen en hun toekomstbestendigheid is hier te vinden.